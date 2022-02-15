«Хэмилтон или Ферстаппен? Ферстаппен». Норрис ответил на блиц-вопросы

Теги Айртон Сенна Михаэль Шумахер Гран-при Монако Гран-при Великобритании Феррари Макларен Льюис Хэмилтон Сильверстоун Формула-1 Мерседес Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис рассказал о своих предпочтениях в формате блиц-опроса, в котором он поучаствовал с небольшой помощью напарника по команде Даниэля Риккардо.

– Хэмилтон или Ферстаппен?

– О… (смеется, крутит головой) Хэмилтон или Ферстаппен… Эм... Уф, почему такие странные вопросы? (Риккардо за кадром: Риккардо) Ферстаппен.

Сильверстоун или Монако?

– Сильверстоун.

«Феррари» или «Мерседес»?

– «Мерседес», потому что у нас их двигатели.

– Шумахер или Сенна?

– Сенна.

– Бристоль (родной город Ландо) или Монте-Карло (где он живет)?

– Бристоль, конечно. На самом деле Монте-Карло.

– Федерер или Надаль?

– (Кривит лицо, затем обращается к Риккардо) Кто там из Австралии в теннис играет? Кириос.

– Месси или Роналду?

– Эм… Роналду.

В «Ф-1» впервые заплатят $27 млн в год гонщику без побед. Чтобы не переманили «Мерседес» и «Ред Булл»

Дизайн болида «Макларена» – дерзкий ход против трендов «Ф-1»: разноцветные сектора из 1990-х совместили с абстрактным искусством

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные