«Хэмилтон или Ферстаппен? Ферстаппен». Норрис ответил на блиц-вопросы

Гонщик «Макларена» рассказал о своих предпочтениях в формате блиц-опроса, в котором он поучаствовал с небольшой помощью напарника по команде .

– Хэмилтон или Ферстаппен?

– О… (смеется, крутит головой) Хэмилтон или Ферстаппен… Эм... Уф, почему такие странные вопросы? (Риккардо за кадром: Риккардо) Ферстаппен.

– или ?

– Сильверстоун.

– или «Мерседес»?

– «Мерседес», потому что у нас их двигатели.

– Шумахер или Сенна?

– Сенна.

– Бристоль (родной город Ландо) или Монте-Карло (где он живет)?

– Бристоль, конечно. На самом деле Монте-Карло.

– Федерер или Надаль?

– (Кривит лицо, затем обращается к Риккардо) Кто там из Австралии в теннис играет? Кириос.

– Месси или Роналду?

– Эм… Роналду.

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