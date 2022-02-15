«Хэмилтон или Ферстаппен? Ферстаппен». Норрис ответил на блиц-вопросы

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис рассказал о своих предпочтениях в формате блиц-опроса, в котором он поучаствовал с небольшой помощью напарника по команде Даниэля Риккардо.
– Хэмилтон или Ферстаппен?
– О… (смеется, крутит головой) Хэмилтон или Ферстаппен… Эм... Уф, почему такие странные вопросы? (Риккардо за кадром: Риккардо) Ферстаппен.
– Сильверстоун или Монако?
– Сильверстоун.
– «Феррари» или «Мерседес»?
– «Мерседес», потому что у нас их двигатели.
– Шумахер или Сенна?
– Сенна.
– Бристоль (родной город Ландо) или Монте-Карло (где он живет)?
– Бристоль, конечно. На самом деле Монте-Карло.
– Федерер или Надаль?
– (Кривит лицо, затем обращается к Риккардо) Кто там из Австралии в теннис играет? Кириос.
– Месси или Роналду?
– Эм… Роналду.
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