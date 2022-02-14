Комиссия «Формулы-1» утвердила проведение трех этапов со спринтами в 2022 году с измененной системой начисления очков

ФИА выпустила официальное заявление по итогам заседания Комиссии «Формулы-1», которое прошло сегодня в Лондоне.

Новый президент ФИА Мохаммед бен Сулайем принял непосредственное участие в обсуждении событий Гран-при Абу-Даби 2021 года – ФИА продолжает свое расследование. Как сообщается, актуальная информация о будущих структурных изменениях организации и дальнейшем плане действий будет обнародована в ближайшие дни.

Также Комиссия «Формулы-1» утвердила изменения по ряду других вопросов.

В частности, в сезоне-2022 в «Ф-1» пройдет три Гран-при с новым форматом, подразумевающим проведение спринт-квалификаций. Эти этапы пройдут на -Романьи в Имоле, на , а также на . Официальное название субботней сессии – спринт, а не спринт-квалификация, как было в прошлом году.

Существенно изменилась система начисления очков в спринтах. В прошлом году очки получали только пилоты, занявшие места в топ-3 (3-2-1). В 2022 году очки будут получать уже восемь пилотов (8-7-6-5-4-3-2-1).

Помимо этого, в свете событий на прошлогоднем Гран-при Бельгии, который оказался фактически сорван из-за дождя, были внесены изменения в правила начисления очков в гонках, которые не удается завершить полноценно.

В сезоне-2022 для того, чтобы гонка была признана фактически состоявшейся, участникам будет требоваться проехать минимум два круга в боевом режиме – без нахождения на трассе машины безопасности.

В случае преодоления двух и более кругов, но менее 25 процентов дистанции, очки получат пилоты, попавшие в топ-5 (6-4-3-2-1).

В случае преодоления от 25 до 50 процентов дистанции, очки получат уже девять пилотов (13-10-8-6-5-4-3-2-1).

В случае преодоления от 50 до 75 процентов, очки получат пилоты из топ-10, но в усеченном количестве (19-14-12-9-8-6-5-3-2-1).

Полностью состоявшейся гонка будет считаться в случае преодоления минимум 75 процентов дистанции – в этом случае очки будут начислены по обычным правилам.

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