Марио Андретти: «Если заявку Майкла в «Ф-1» одобрят, он пригласит минимум одного американского пилота»

Чемпион «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти рассказал о планах своего сына Майкла относительно создания команды в «Ф-1».

По словам Андретти-старшего, команда будет рассчитывать пригласить к себе как минимум одного американского гонщика.

«Подобные инвестиции могут идти только на пользу всем. С учетом того, что у США уже есть два Гран-при в «Формуле-1»…Если заявку Майкла одобрят, то да, он пригласит как минимум одного американского гонщика, если не двух.

Иначе мне даже сложно представить, что еще должно случиться, чтобы американский пилот попал в «Формулу-1». Я также уже общаюсь с некоторыми интересными специалистами из Великобритании на предмет формирования технического штаба, так что мы будем стремиться заполучить лучших», – рассказал Андретти.

Также Марио Андретти заявил, что они не ждут от ФИА мгновенного ответа на заявку в самое ближайшее время. При этом в ФИА уже отметили, что на настоящее время новые заявки пока не рассматриваются:

«Мы не вчера родились, мы реалисты. И понимаем, с чем имеем дело. В то же время у нас есть хорошая финансовая поддержка. Как можно осуществить задуманное? Правильно, окружить себя правильными людьми. И многое уже было сделано – к нашей команде присоединились опытные люди, уже работавшие в «Формуле-1».

В не называют конкретных сроков (рассмотрения заявки). Они лишь говорят, что работают над этим. Нам нужно это принять. И конечно мы верим в себя и настроены оптимистично».

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