Льюис Хэмилтон о ФИА: «Доверия можно лишиться по щелчку пальцев, а вот чтобы заслужить его нужно время»

Пилот «Мерседеса» признал, что ему потребуется еще какое-то время, чтобы вновь в полной мере начать доверять ФИА и гоночной дирекции после событий спорного финала сезона-2021 на Гран-при Абу-Даби.

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«Разумеется, по окончании сезона ты многое обдумываешь, и всегда возникает вопрос, готов ли ты тратить время и силы и делать все необходимое, чтобы выиграть чемпионский титул.

Мне кажется, многие люди на самом деле недооценивают этот момент – и чего на самом деле тебе стоит завоевание чемпиона мира. К тому же, всегда существует множество переменных. Нужно не просто рулить и управлять машиной.

Вопрос в том, готов ли ты жертвовать своим временем? Готов ли ты и дальше бороться в этой весовой категории? Так что, на мой взгляд, это совершенно нормальный процесс принятия решения и обдумывания ситуации.

Но да, в этом случае на ситуацию сильно влиял определенный фактор. И в конечном счете, учитывая то, что я любил этот спорт всю свою жизнь, я действительно пережил момент, когда я и правда немного потерял веру в эту систему.

Но в целом я достаточно целеустремленный человек. И мне хотелось бы думать, что хоть такие моменты и правда могут определять карьеру, я не хочу, чтобы случившееся определило мою карьеру. Так что я сосредоточен на том, чтобы вернуться в максимально хорошей и сильной форме.

Если говорить об изменениях, озвученных ФИА, то для меня понятия веры и доверия неотъемлемы друг от друга. И доверия можно лишиться буквально по щелчку пальцев. А вот чтобы заслужить доверие нужно много времени. Так что хоть я и не ожидал таких изменений, вчерашнее объявление, возможно, и правда является первым шагом в правильном направлении. Но это совсем не обязательно сразу все меняет.

Мне кажется, для начала нужно посмотреть на изменения в деле – и я думаю, что на это уйдет какое-то время. Хотя я бы не сказал, что сейчас много думаю об этом вопросе. Я трачу все свое внимание и все свои силы, чтобы вы увидели меня в лучшей форме, чем когда-либо.

И хотя прошлого нам уже не изменить, как ничто не изменит тех чувств, которые я испытывал в тот момент (после финиша гонки в Абу-Даби), приятно видеть, что ФИА предпринимает шаги для улучшения ситуации.

А доверие – это ключевой фактор. И мы должны использовать этот момент для того, чтобы в будущем в «Формуле-1» подобное никогда и не кем больше не случилось. Мы приветствуем все, сказанное ФИА по этому вопросу. Но нужно следить за ситуацией и убедиться в том, что эти изменения и правда вступят в силу и что правила будут соблюдаться честно, четко и постоянно», – рассказал Хэмилтон.

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