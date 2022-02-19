Майкл Андретти подал заявку на создание новой команды «Ф-1» в 2024 году

Чемпион «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти сообщил, что его сын Майкл – владелец «Андретти Автоспорт» и чемпион «Индикара» – собирается создать собственную команду «Ф-1» под названием Andretti Global.
«Майкл подал заявку в ФИА, чтобы выставить новую команду «Ф-1» с 2024 года. У Andretti Global есть ресурсы и все необходимое. Он ждет одобрения ФИА», – написал Андретти-старший в твиттере.
Ранее Майкл Андретти пытался выкупить контрольный пакет акций «Заубера» (в данный момент выступает в «Ф-1» под брендом «Альфа Ромео»), однако переговоры закончились неудачей.
Майкл Андретти о срыве переговоров по покупке «Заубера»: «Причины не связаны с финансами – скорее это был вопрос контроля»
Гонщик «Индикара» Колтон Херта: «Конечно, я хочу попробовать себя в «Формуле-1»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram