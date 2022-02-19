Майкл Андретти подал заявку на создание новой команды «Ф-1» в 2024 году

Теги Марио Андретти ФИА Заубер Индикар Формула-1 Майкл Андретти Андретти Автоспорт Альфа Ромео Авто

Чемпион «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти сообщил, что его сын Майкл – владелец «Андретти Автоспорт» и чемпион «Индикара» – собирается создать собственную команду «Ф-1» под названием Andretti Global.

«Майкл подал заявку в ФИА, чтобы выставить новую команду «Ф-1» с 2024 года. У Andretti Global есть ресурсы и все необходимое. Он ждет одобрения ФИА», – написал Андретти-старший в твиттере.

Ранее Майкл Андретти пытался выкупить контрольный пакет акций «Заубера» (в данный момент выступает в «Ф-1» под брендом «Альфа Ромео»), однако переговоры закончились неудачей.

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