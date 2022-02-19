Албон показал шлем для выступлений за «Уильямс» с огромным лого «Ред Булл»

Новичок «Уильямса» Алекс Албон представил шлем на сезон-2022.
До нынешнего сезона Алекс был частью программы «Ред Булл». Тайский пилот выступал за «Того Россо» и «Ред Булл», а в 2021-м был резервистом команды из Милтон-Кейнса. Албон вышел из системы «Ред Булл», однако компания осталась его личным спонсором.
Это отразилось и на шлеме. Значки «Ред Булл» и «Уильямса» – клиента «Мерседеса» – символически соединяет визор с надписью «We Race As One», а вся боковая поверхность занята лого в виде быка.
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Фото: твиттер Алекса Албона