В сезоне-2022 гонщики будут свободно выбирать комплект шин для старта Гран-при

официально отменила правило, касающееся выбора комплекта шин на старт Гран-при.

В предыдущих сезонах пилоты, попавшие в топ-10 и прошедшие в 3-й сегмент квалификации, были обязаны стартовать в гонке на том комплекте шин, который использовали при установке своего лучшего времени на круге по ходу второго сегмента.

Правило уже частично было пересмотрено в прошлом сезоне – на тех Гран-при, где «Формула-1» тестировала экспериментальный формат гоночного уик-энда со спринт-заездами. В них пилоты имели свободный выбор шин на старт как субботнего спринта, так и воскресной гонки.

В сезоне-2022 пилоты будут иметь абсолютно свободный выбор шин на старте каждого Гран-при.

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