Дженсон Баттон: «Ферстаппен хочет выиграть второй титул и доказать, что дело не в Маси»

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон считает, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стремится подтвердить свой статус после спорной победы над Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса» на Гран-при Абу-Даби.
«Я полагаю, что он быстрейший, самый одаренный пилот из всех. Но вопрос в том, сможет ли он прибавить, чтобы стать кем-то вроде Льюиса – всестороннее развитого гонщика.
После такого сезона Макс будет чувствовать себя чуть раскрепощеннее. Люди обсуждают последнюю гонку и то, как она была выиграна, и я уверен, что он настроен сражаться за победу с самого старта. Он взял титул, но не сомневаюсь, что он хочет выиграть еще один чемпионат, чтобы сказать: «Видите, дело было не в [гоночном директоре «Ф-1»] Майкле Маси», – сказал Баттон.
ФИА рассматривает вариант ротации сотрудников на позиции гоночного директора – Маси может покинуть свой пост (BBC)
Оказывается, скандальный финал «Ф-1» с титулом Ферстаппена провели по советам «Ред Булл». Родина Хэмилтона полыхает от видео с радиопереговорами
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