«Альфа Ромео» тестирует болид-2022 во Фьорано. Официально машину представят 27 февраля

проводит частные тесты машины на сезон-2022 в рамках съемочного дня во Фьорано.

Швейцарская команда использует камуфляжную ливрею. Официально C42 презентуют 27 февраля – после предсезонной обкатки «Формулы-1» в Барселоне.

Сообщается, что за рулем «Альфа Ромео» поработал новичок команды .

📸 First look at Alfa Romeo’s new 2022 car! The car was spotted shaking down the new C42 in a private test at Fiorano 👀



