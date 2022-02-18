«Ред Булл» и «Порше» близки к заключению контракта на поставки двигателей с сезона-2026 (Motorsport)

Команда и компания «Порше» близки к заключению контракта на поставки двигателей, начиная с сезона-2026.

Концерн «Фольксваген» уже достаточно давно обозначил намерения участия в «Формуле-1» и представители «Порше» и «Ауди», как сообщалось, принимали непосредственное участие при обсуждении условий нового моторного регламента, который должен вступить в силу, начиная с 2026 года.

В то же время «Порше» назывался как наиболее вероятный партнер «Ред Булл» в будущем после того, как решение покинуть «Формулу-1» приняли в «Хонде». В то время как «Ред Булл» теперь будет нужно самостоятельно заниматься производством и обслуживанием двигателей.

Как сообщает Motorsport со ссылкой на свои источники, переговоры между «Ред Булл» и «Порше» находятся на продвинутой стадии и фактически для заключения сделки в данный момент сторонам не хватает лишь того, чтобы решение об участии «Порше» в «Формуле-1» в качестве поставщика двигателей было утверждено советом директором концерна .

«Ауди» и «Порше» не хотят ограничиваться поставками двигателей и собираются выступать в «Ф-1» собственными командами (Frankfurter Allgemeine)

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