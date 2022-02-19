Перес не смог протестировать болид «Ред Булл» из-за плохой погоды, Ферстаппен проехал 50 км (RacingNews365)

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Погода испортила обкатку болида «Ред Булл» 2022 года.

Как сообщает RacingNews365.com, в Сильверстоуне Макс Ферстаппен смог проехать около 50 километров, а Серхио Перес вовсе не садился за руль. Таким образом, мексиканец опробует машину лишь на тестах в Барселоне. Регламент позволял «Ред Булл» проехать 100 километров. Причиной неудачи стала плохая погода в Великобритании – дожди и сильный ветер.

«Ред Булл» не стал делиться фотографиями с обкатки RB18.

Ферстаппен и Перес провели обкатку болида «Ред Булл» в Сильверстоуне (De Telegraaf)

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