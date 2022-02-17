Алексей Попов об увольнении Маси: «Подарок «Мерседесу» к завтрашней презентации»

Российский комментатор «Формулы-1» поделился мыслями по поводу увольнения гоночного директора Майкла Маси.

Решения Маси во время финального Гран-при сезона-2021 вызвали споры в среде болельщиков. В 2022 году должность гоночного директора будут попеременно занимать Нильс Виттих и Эдуардо Фрейтас.

Маси покинул пост гоночного директора «Формулы-1»

«А между тем к завтрашней презентации подарок им: Майкл Маси «перейдет на другое место работы в системе ФИА». Как и предполагали слухи, теперь директоров гонки двое: Нильс Виттих и Эдуардо Фрейтас из и . Консультантом у них будет старый добрый Херби Блаш. Ну и радиопереговоры шефов команд с дирекцией гонки мы больше не услышим.

Такие вот выводы из рестарта -Даби», – заявил Попов в твиттере.

В «Ф-1» не утихает скандал из-за спорного финиша: судьи украли титул у Хэмилтона? Рестарт провели не по правилам?

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram