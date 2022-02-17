Алексей Попов об увольнении Маси: «Подарок «Мерседесу» к завтрашней презентации»

Российский комментатор «Формулы-1» Алексей Попов поделился мыслями по поводу увольнения гоночного директора Майкла Маси.
Решения Маси во время финального Гран-при сезона-2021 вызвали споры в среде болельщиков. В 2022 году должность гоночного директора будут попеременно занимать Нильс Виттих и Эдуардо Фрейтас.
Маси покинул пост гоночного директора «Формулы-1»
«А между тем к завтрашней презентации «Мерседеса» подарок им: Майкл Маси «перейдет на другое место работы в системе ФИА». Как и предполагали слухи, теперь директоров гонки двое: Нильс Виттих и Эдуардо Фрейтас из WEC и ДТМ. Консультантом у них будет старый добрый Херби Блаш. Ну и радиопереговоры шефов команд с дирекцией гонки мы больше не услышим.
Такие вот выводы из рестарта Гран-при Абу-Даби», – заявил Попов в твиттере.
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