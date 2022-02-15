Собачья мем-криптовалюта станет спонсором «Альфа Ромео» (Decalspotters)

«Альфа Ромео» должна в ближайшее время сообщить о сделке с мем-криптовалютой Floki Inu.

Как отмечает Decalspotters, лого организации в виде головы собаки размещено на боковой поверхности заднего антикрыла болида 2022 года, который тестирует команда во Фьорано.

Floki Inu является отсылкой к другой собачьей криптовалюте Shiba Inu и названа в честь собаки Илона Маска породы сиба-ину (предприниматель сообщал, что даст питомцу имя Флоки). Организация характеризует себя в первую очередь как движение, которое стремится помочь «людям-андердогам, а не венчурным капиталистам и хедж-фондам».

Floki Inu – партнер футбольных клубов «Наполи» и «Спартак».

За «Альфа Ромео» в 2022 году будут выступать и .

«Альфа Ромео» тестирует болид-2022 во Фьорано. Официально машину представят 27 февраля

«Спартак» объявил о партнерстве с мем-криптовалютой Floki. Ее лого нанесут на форму клуба

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