Компания BWT стала титульным спонсором «Альпин», розовый цвет будет включен в новую ливрею

Команда объявила о подписании контракта с компанией BWT.

В результате сделки BWT, начиная с сезона-2022, будет титульным спонсором «Альпин». В рамках контракта название компании также будет представлено в официальном названии команды. Также согласно заявлению «Альпин» фирменный розовый цвет компании BWT будет включен в ливрею в сочетании с традиционным синим цветом «Альпин».

Ранее компания сотрудничала с «Астон Мартин», однако стороны не стали заключать новое соглашение. При этом BWT остается личным спонсором выступающего за Себастьяна Феттеля.

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