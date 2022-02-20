Мазепин первым сядет за руль нового болида «Хааса» на предсезонных тестах в Барселоне

Команда «Хаас» определилась с графиком работы на первых предсезонных тестах «Формулы-1» в 2022 году.

Первые предсезонные тесты пройдут в Барселоне 23-25 февраля. Первым за руль болида «Хааса» в среду сядет . Россиянин отработает на трассе первую половину дня, а после обеденного перерыва его сменит .

В четверг и пятницу пилоты будут вдвоем работать на треке, меняясь в очередности – в четверг сессию будет начинать Шумахер, а в пятницу снова Мазепин.

«Мерседес» заплатит $4,8 млн взносов за участие в сезоне-2022

Команды каждый год платят за участие в «Ф-1» – от $550 тысяч. «Хаас» Мазепина – меньше всех, а с «Мерса» – $4,6 млн

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