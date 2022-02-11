График презентаций болидов 2022 года: «Хаас»,«Ред Булл» и «Астон Мартин» представили машины, «Макларен» покажет MCL36 11 февраля

Все десять команд «Формулы-1» определились с датами презентаций болидов на сезон-2022.

«Хаас», «Ред Булл» и «Астон Мартин» уже показали новые машины, а 11 февраля MCL36 представит «Макларен». Отметим, что презентация «Альфа Ромео» состоится после первых тестов в Барселоне, которые пройдут с 23 по 25 февраля.

График презентаций болидов 2022 года:

«Хаас» – VF-22

«Ред Булл» – RB18

«Астон Мартин» – AMR22

– 11 февраля

– 14 февраля

«Уильямс» – 15 февраля

«Феррари» – 17 февраля

«Мерседес» – 18 февраля

«Альпин» – 21 февраля

«Альфа Ромео» – 27 февраля

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