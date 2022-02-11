График презентаций болидов 2022 года: «Хаас»,«Ред Булл» и «Астон Мартин» представили машины, «Макларен» покажет MCL36 11 февраля

Теги Феррари Макларен Ред Булл Уильямс Альфа Таури Формула-1 Мерседес Астон Мартин Хаас Альфа Ромео Альпин Авто

Все десять команд «Формулы-1» определились с датами презентаций болидов на сезон-2022.

«Хаас», «Ред Булл» и «Астон Мартин» уже показали новые машины, а 11 февраля MCL36 представит «Макларен». Отметим, что презентация «Альфа Ромео» состоится после первых тестов в Барселоне, которые пройдут с 23 по 25 февраля.

График презентаций болидов 2022 года:

«Хаас»VF-22

«Ред Булл»RB18

«Астон Мартин»AMR22

«Макларен» – 11 февраля

«Альфа Таури» – 14 февраля

«Уильямс» – 15 февраля

«Феррари» – 17 февраля

«Мерседес» – 18 февраля

«Альпин» – 21 февраля

«Альфа Ромео» – 27 февраля

Цены на Гран-при «Ф-1»: Россия платит $50 млн, в США – бесплатная гонка, с Катара, Аравии и Баку собирают больше всех

Читерский двигатель «Феррари» до сих пор царил бы в «Ф-1» – обгонял и современный «Мерседес» на 15 л.с. Расчеты моториста Ферстаппена

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные