График презентаций болидов 2022 года: «Хаас»,«Ред Булл» и «Астон Мартин» представили машины, «Макларен» покажет MCL36 11 февраля

Все десять команд «Формулы-1» определились с датами презентаций болидов на сезон-2022.
«Хаас», «Ред Булл» и «Астон Мартин» уже показали новые машины, а 11 февраля MCL36 представит «Макларен». Отметим, что презентация «Альфа Ромео» состоится после первых тестов в Барселоне, которые пройдут с 23 по 25 февраля.
График презентаций болидов 2022 года:
«Макларен» – 11 февраля
«Альфа Таури» – 14 февраля
«Уильямс» – 15 февраля
«Феррари» – 17 февраля
«Мерседес» – 18 февраля
«Альпин» – 21 февраля
«Альфа Ромео» – 27 февраля
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