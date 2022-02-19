Джордж Расселл: «У Хэмилтона отняли восьмой титул «Ф-1»

считает, что у Льюиса Хэмилтона «отняли» титул в 2021 году. Лидер финишировал вторым на -Даби и уступил чемпионство гонщику .

«Гонка проходила полностью под его контролем. Льюису просто нужно было доехать до финиша, и он стал бы восьмикратным чемпионом. У него это отняли.

Льюис – боец, гонщик. Главный приоритет для него – к первому этапу в Бахрейне стать лучшей версией себя. Он знает, какие усилия нужны для завоевания титула, как нужно готовиться к первой гонке. Меня всегда восхищало, что столь талантливый и успешный спортсмен по-прежнему хочет добиться большего. Это мотивирует меня достичь того же.

Для меня это возможность научиться у него. Думаю, между нами сложатся хорошие отношения, и мы вместе будем двигать команду вперед», – заявил новый напарник Хэмилтона.

Расселл, являющийся директором Ассоциации гонщиков Гран-при, прокомментировал изменения в структуре гоночной дирекции и увольнение Майкла Маси.

«В пылу борьбы и эмоций случаются ошибки. Скрещиваю пальцы, что после изменений в ФИА такое не повторится. В спорте на каждого оказывается громадное давление – на атлетов, тренеров, менеджеров, инженеров, судей и гоночных директоров.

Мы все согласились, что произошедшее в Абу-Даби не было правильным, и изменения стали следствием».

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