Маси покинул пост гоночного директора «Формулы-1»

Гоночный директор «Формулы-1» покинул свой пост.

Международная автомобильная федерация ( ) сообщила, что функции Маси возьмут на себя два специалиста – гоночный директор ДТМ Нильс Виттих и гоночный директор WEC Эдуардо Фрейтас.

Действия Маси обсуждались после скандального Гран-при Абу-Даби, который закончился победой и титулом пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем заявил, что система судейства будет реорганизована. Реформу единогласно поддержали все команды «Формулы-1». Маси займет другую должность в ФИА.

«Во-первых, будет создана виртуальная комната контроля за гонкой. Это похоже на VAR в футболе. Она будет расположена в офисе ФИА вне автодрома. Взаимодействие с ФИА в режиме реального времени поможет гоночному директору «Ф-1» применять спортивный регламент с использованием самых современных технологических средств.

Во-вторых, радиопереговоры во время гонки не будут транслироваться по ТВ ради защиты гоночного директора от давления.

В-третьих, Комиссия «Ф-1» на следующем заседании обсудит процедуру возвращения в круг лидерства за машиной безопасности.

И, наконец, рад сообщить о новой команде контроля за гонками. Начиная с тестов в Барселоне, Нильс Виттих и Эдуардо Фрейтас будут поочередно выполнять роль гоночного директора. Им будет помогать Херби Блэш как постоянный советник. Майклу Маси, который занимал очень трудную должность на протяжении последних трех лет, предложат другую позицию в ФИА», – сообщил бен Сулайем.

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