График первых предсезонных тестов «Формулы-1» 2022 года

В феврале болиды «Формулы-1» нового поколения проведут первые официальные тесты.

Первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля на автодроме в Испании. Вторые тесты, которые покажет сервис F1 TV, пройдут в Бахрейне с 10 по 12 марта.

Там же, на автодроме «Сахир» состоится первый этап сезона-2022 – (18-20 марта).

«Астон Мартин» уже определился с расписанием работы гонщиков на первых тестах.

График работы пилотов на тестах в Барселоне (среда 23 февраля, четверг, пятница)

Составы команд «Формулы-1» на сезон-2022

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