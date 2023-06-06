7 комментариев

Уход Федуна, шоу от «Химок» и обвал посещаемости.

Весь сезон вы делали РПЛ лучше – оставляли тысячи ярких, интересных и остроумных комментариев. Мы отобрали лучшие из самых заплюсованных – чтобы вашими словами описать главные события Премьер-лиги.

Поехали!

Июль

Сезон начался с обсуждения Fan ID – год спустя тема все так же актуальна. Споры о паспортах болельщика прошли сквозной нитью через весь сезон.

А вот летняя сага с созданием Кубка РПЛ завершилась отказом от идеи. По неофициальной информации в медиа, против Кубка лиги выступил РФС, потому что с новым турниром упал бы престиж Кубка России. К тому же «Матч ТВ» в открытом письме пригрозил пересмотреть новый контракт на показ РПЛ (вырос с 1,7 до 6,6 млрд рублей за сезон), так как при новом соревновании с теми же участниками заметно падала бы ценность Премьер-лиги.

Но шумиха прошла не зря – на общем собрании РПЛ клубы реформировали Кубок России, вдохновившись идеями Кубка лиги.

Правда, не всеми:

Август

В конце августа завершилась эпоха Леонида Федуна в «Спартаке» – 18 лет, за которые сменилось 17 главных тренеров и 8 гендиректоров.

А еще добыто 3 трофея.

Первые попытки смягчить закон о Fan ID. Фанаты непреклонны – объявили бойкот стадионам и требуют полной отмены.

Сезон только начался, а в «Химках» уже хаос.

Причем команда ​​резво стартовала при Сергее Юране: две победы, ничья, минимальное поражение и разница мячей +4. Но затем случилось неожиданное увольнение после победы над «Торпедо» (3:1), после чего клуб ушел в крутое пике – 0 побед в 15 матчах (с учетом Кубка) и зона вылета.

Август также запомнился зарубой Валерия Карпина и Романа Терюшкова из-за возможного трансфера Арсена Захаряна в «Челси».

«Ехать и выступать в Англию сейчас сродни предательству. Мы говорим о спортивном суверенитете России», – заявил депутат Госдумы и тогда еще куратор «Химок».

«С Терюшковым и его сомнительными заявлениями уже давно все понятно. Очень странная позиция. У любого адекватного человека его слова вызовут недоумение, – парировал главный тренер «Ростова» и сборной России. – Все наши спортсмены, которые уже находятся в других странах, тоже предатели? Если у Захаряна есть возможность играть в таком солидном чемпионате, тем более в таком молодом возрасте, нужно уезжать».

Терюшков ответил Карпину своеобразно:

Сентябрь

Частые смены тренеров – феномен минувшего сезона. За стартовые 8 туров работу потеряли 6 тренеров, причем великие «Химки» сменили штаб дважды.

Седьмой жертвой сезона стал Андрей Талалаев, которого уволили из «Ахмата» в перерыве матча. Но он не отчаялся – принял сначала «Торпедо», затем «Химки».

Оба клуба в итоге вылетели, зато Талалаев вошел в историю – до него никому не удавалось за сезон поработать с тремя командами РПЛ.

Главная тема осени, которая затронула все сферы жизни.

Мобилизация.

Ну и какой месяц без обсуждения паспортов болельщика.

Октябрь

Сезон идет, в «Химках» продолжается анархия. В команде уже третий тренер за сезон – Спартак Гогниев. Но проклятие Юрана остановить невозможно.

Еще октябрь, а с чемпионом уже все ясно. «Зенит» разгромил «Сочи» (7:0) и после 14 туров оторвался от «Спартака» на 7 очков, а от ЦСКА и «Ростова» – на 10. «Зенит»-2022/23 – первая команда в истории РПЛ, которая забила 40+ голов за 14 туров. Петербуржцы к тому времени выиграли и все семь домашних матчей.

Поэтому мы уже думали, как можно приостановить команду Семака.

Дерби ЦСКА и «Спартака» (2:2) получилось огненным – и запомнилось зарубой Владимира Федотова с Гильермо Абаскалем.

Обоим КДК выписал по матчу дисквалификации.

Ноябрь

Горячо было и в дерби двух столиц.

В ноябре «Зенит» жестко наехал на собственного защитника, подозревая Чистякова в сдаче матча «Ахмату» (1:2). Болельщики на стороне игрока.

Шутки по теме долетали даже до Серии А.

Декабрь

Год завершился обсуждением старых-новых ужесточений.

В 2022-м российский футбол учился жить в изоляции, периодически посматривая в сторону Азии. Впрочем, это касается далеко не только футбола.

Январь

Зимой РПЛ ушла на паузу, но продолжала дарить эмоции.

Февраль

Весна все ближе.

Март

Футбол вернулся вместе с тотальным Fan ID – с весенней части сезона РПЛ паспорт болельщика обязателен на всех стадионах.

И это кардинально ударило по посещаемости. Клубы пытались завлечь зрителей на стадион всеми возможными способами, но катастрофы не избежали.

Посещаемость прошедшего сезона – худшая с 1995-го.

Власти пытались найти плюсы.

Но все тщетно.

Апрель

Давно не вспоминали «Химки», а они тем временем уволили третьего тренера за сезон. Спойлер: всего их наберется аж пять!

Еще одна отставка – эта из разряда неожиданных.

Fan ID, Fan ID, Fan ID.

И оценка привлекательности РПЛ из Китая.

Май

К концу сезона власти пошли на кое-какие уступки. Кажется, не сработало.

За весь сезон «Химки» одержали 4 победы, две из которых при Юране на старте сезона.

Бесславный вылет.

Сезон почти завершен, в РПЛ подвели итоги и раздали премии.

Но, кажется, про одну важную номинацию забыли.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов