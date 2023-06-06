7 комментариев

Административный блог
Блог

«И все-таки «Спартак» покинул РПЛ». Весь сезон – в комментариях пользователей Sports.ru

премьер-лига Россия премьер-лига Россия
болельщики болельщики
Локомотив Локомотив
Торпедо Торпедо
Зенит Зенит
Спартак Спартак
Динамо Москва Динамо Москва
Химки Химки
Урал Урал
Сочи Сочи
ЦСКА ЦСКА
Fan ID Fan ID
Футбол Футбол

Уход Федуна, шоу от «Химок» и обвал посещаемости. 

Весь сезон вы делали РПЛ лучше – оставляли тысячи ярких, интересных и остроумных комментариев. Мы отобрали лучшие из самых заплюсованных – чтобы вашими словами описать главные события Премьер-лиги.

Поехали!

Июль

Сезон начался с обсуждения Fan ID – год спустя тема все так же актуальна. Споры о паспортах болельщика прошли сквозной нитью через весь сезон.  

А вот летняя сага с созданием Кубка РПЛ завершилась отказом от идеи. По неофициальной информации в медиа, против Кубка лиги выступил РФС, потому что с новым турниром упал бы престиж Кубка России. К тому же «Матч ТВ» в открытом письме пригрозил пересмотреть новый контракт на показ РПЛ (вырос с 1,7 до 6,6 млрд рублей за сезон), так как при новом соревновании с теми же участниками заметно падала бы ценность Премьер-лиги.

Но шумиха прошла не зря – на общем собрании РПЛ клубы реформировали Кубок России, вдохновившись идеями Кубка лиги

Правда, не всеми:

 

Август

В конце августа завершилась эпоха Леонида Федуна в «Спартаке» – 18 лет, за которые сменилось 17 главных тренеров и 8 гендиректоров. 

А еще добыто 3 трофея.

Первые попытки смягчить закон о Fan ID. Фанаты непреклонны – объявили бойкот стадионам и требуют полной отмены.

Сезон только начался, а в «Химках» уже хаос.

Причем команда ​​резво стартовала при Сергее Юране: две победы, ничья, минимальное поражение и разница мячей +4. Но затем случилось неожиданное увольнение после победы над «Торпедо» (3:1), после чего клуб ушел в крутое пике – 0 побед в 15 матчах (с учетом Кубка) и зона вылета. 

Август также запомнился зарубой Валерия Карпина и Романа Терюшкова из-за возможного трансфера Арсена Захаряна в «Челси». 

«Ехать и выступать в Англию сейчас сродни предательству. Мы говорим о спортивном суверенитете России», – заявил депутат Госдумы и тогда еще куратор «Химок».

«С Терюшковым и его сомнительными заявлениями уже давно все понятно. Очень странная позиция. У любого адекватного человека его слова вызовут недоумение, – парировал главный тренер «Ростова» и сборной России. – Все наши спортсмены, которые уже находятся в других странах, тоже предатели? Если у Захаряна есть возможность играть в таком солидном чемпионате, тем более в таком молодом возрасте, нужно уезжать».

Терюшков ответил Карпину своеобразно:

Сентябрь

Частые смены тренеров – феномен минувшего сезона. За стартовые 8 туров работу потеряли 6 тренеров, причем великие «Химки» сменили штаб дважды. 

Седьмой жертвой сезона стал Андрей Талалаев, которого уволили из «Ахмата» в перерыве матча. Но он не отчаялся – принял сначала «Торпедо», затем «Химки».

Оба клуба в итоге вылетели, зато Талалаев вошел в историю – до него никому не удавалось за сезон поработать с тремя командами РПЛ.

Главная тема осени, которая затронула все сферы жизни. 

Мобилизация. 

Ну и какой месяц без обсуждения паспортов болельщика.

Октябрь

Сезон идет, в «Химках» продолжается анархия. В команде уже третий тренер за сезон – Спартак Гогниев. Но проклятие Юрана остановить невозможно.

Еще октябрь, а с чемпионом уже все ясно. «Зенит» разгромил «Сочи» (7:0) и после 14 туров оторвался от  «Спартака» на 7 очков, а от ЦСКА и «Ростова» – на 10. «Зенит»-2022/23 – первая команда в истории РПЛ, которая забила 40+ голов за 14 туров. Петербуржцы к тому времени выиграли и все семь домашних матчей.

Поэтому мы уже думали, как можно приостановить команду Семака.

Дерби ЦСКА и «Спартака» (2:2) получилось огненным – и запомнилось зарубой Владимира Федотова с Гильермо Абаскалем. 

Обоим КДК выписал по матчу дисквалификации.

Ноябрь

Горячо было и в дерби двух столиц. 

В ноябре «Зенит» жестко наехал на собственного защитника, подозревая Чистякова в сдаче матча «Ахмату» (1:2). Болельщики на стороне игрока.

Шутки по теме долетали даже до Серии А.

Декабрь

Год завершился обсуждением старых-новых ужесточений.

В 2022-м российский футбол учился жить в изоляции, периодически посматривая в сторону Азии. Впрочем, это касается далеко не только футбола. 

Январь

Зимой РПЛ ушла на паузу, но продолжала дарить эмоции.

Февраль

Весна все ближе.

Март

Футбол вернулся вместе с тотальным Fan ID – с весенней части сезона РПЛ паспорт болельщика обязателен на всех стадионах.

И это кардинально ударило по посещаемости. Клубы пытались завлечь зрителей на стадион всеми возможными способами, но катастрофы не избежали. 

Посещаемость прошедшего сезона – худшая с 1995-го.

Власти пытались найти плюсы.

Но все тщетно.

Апрель

Давно не вспоминали «Химки», а они тем временем уволили третьего тренера за сезон. Спойлер: всего их наберется аж пять!

Еще одна отставка – эта из разряда неожиданных.

Fan ID, Fan ID, Fan ID.

И оценка привлекательности РПЛ из Китая.

Май

К концу сезона власти пошли на кое-какие уступки. Кажется, не сработало.

За весь сезон «Химки» одержали 4 победы, две из которых при Юране на старте сезона.

Бесславный вылет. 

Сезон почти завершен, в РПЛ подвели итоги и раздали премии

Но, кажется, про одну важную номинацию забыли.

Важные факты о сезоне РПЛ – на 11 картинках! xG, ротация и полезный дриблинг

Сборная сезона РПЛ: Малком, Промес, Соболев, Вера и мучительный поиск правого защитника

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Trash Talking
Ебздрогыч отдувается за Спартак и в соло выигрывает на Спортсе месячные титулы :)
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Голубой лев
В топе довольно глупые комменты. Это печально.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Пушкин
Показалось или из года в год, судя по подобным подборкам, заплюсованные комменты становятся всё более унылыми?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Прикольно. Спасибо ❤️
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Silent2006
Ответ Trash Talking
Ебздрогыч отдувается за Спартак и в соло выигрывает на Спортсе месячные титулы :)
Конечно, отдувается за Спартак - ведь Спартак все-таки покинул РПЛ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий