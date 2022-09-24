РФС о брони от мобилизации для футболистов: «Мы на связи с Минспорта и Минобороны. Спорт важен как отвлекающий элемент»

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В РФС рассказали, смогут ли российские футболисты получить бронь от частичной мобилизации. 

«Могут ли футболисты получить бронь и как сделать так, чтобы чемпионаты не пострадали? Могу дать только формальный ответ – РФС, безусловно, проводит определенную работу.

Мы на связи с Министерством спорта и с Минобороны – сейчас вырабатываем принципы. Это касается не только футбола, но и других видов спорта, которые важны для государства, – в том числе в этот период.

Порядок бронирования также устанавливается правительством. Понятно, что спорт – и футбол в частности – не является частью оборонно-промышленного комплекса и напрямую не упомянут в указе президента. Но очевидно, что подобный отвлекающий элемент, который объединяет общество – в особенности РПЛ, – важен. Важно и продолжение работы по подготовке молодых футболистов. Если эту работу приостановить, то мы теряем поколения.

Мы свою позицию подготовили: в понедельник направим в Минспорт. Понимаю, что у органов власти есть более важные вопросы, но мы надеемся, что на спорт государство обратит внимание: определенное количество спортсменов, судей, тренеров и других специалистов – им будет дана возможность продолжать соревнования, участие в национальных сборных, чтобы дальше длилась спортивная подготовка», – сказал директор по развитию РФС Максим Митрофанов.

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