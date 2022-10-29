Гогниев отпраздновал гол Садыгова, ударив по креслу и закричав: «Вот так, #####!» Сын инвестора «Химок» забил при счете 0:6

объяснил свою реакцию на гол «Химок» в ворота .

Подмосковная команда проиграла матч 15-го тура Мир со счетом 1:6. Единственный гол красно-черных в этой игре забил – с пенальти на 93-й минуте при счете 0:6. Сын инвестора «Химок» Туфана Садыгова забил первый гол в этом розыгрыше Мир РПЛ.

Гогниев, получивший красную карточку в перерыве, досматривал матч на трибуне. Он эмоционально отреагировал на гол своей команды, вскочив с места, ударив по креслу и закричав: «Да! Вот так, #####!»

– Почему такая реакция на единственный гол?

– Потому что мы гол забили.

– И без разницы на счет?

– Конечно! – сказал главный тренер «Химок».

Фото: championat.com