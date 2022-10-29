Гогниев отпраздновал гол Садыгова, ударив по креслу и закричав: «Вот так, #####!» Сын инвестора «Химок» забил при счете 0:6
Спартак Гогниев объяснил свою реакцию на гол «Химок» в ворота «Динамо».
Подмосковная команда проиграла матч 15-го тура Мир РПЛ со счетом 1:6. Единственный гол красно-черных в этой игре забил Илья Садыгов – с пенальти на 93-й минуте при счете 0:6. Сын инвестора «Химок» Туфана Садыгова забил первый гол в этом розыгрыше Мир РПЛ.
Гогниев, получивший красную карточку в перерыве, досматривал матч на трибуне. Он эмоционально отреагировал на гол своей команды, вскочив с места, ударив по креслу и закричав: «Да! Вот так, #####!»
– Почему такая реакция на единственный гол?
– Потому что мы гол забили.
– И без разницы на счет?
– Конечно! – сказал главный тренер «Химок».
Фото: championat.com
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