«Химки» вылетели из РПЛ после трех сезонов в лиге

Теги Химки Спартак Гогниев Андрей Талалаев премьер-лига Россия Первая лига Сергей Юран Николай Писарев Ринат Билялетдинов Пари НН Футбол

«Химки» вылетели из Премьер-лиги.

Это стало известно после того, как «Пари НН» дома крупно обыграл «Сочи» (4:0) в 28-м туре Мир РПЛ.

Команда тренера Сергея Юрана набрала 26 баллов, обезопасила себя от прямого вылета в Первую лигу и занимает 14-е место в таблице, располагаясь в зоне переходных матчей.

Таким образом, «Химки», имеющие 18 очков, за два последних матча не смогут догнать клуб из Нижнего Новгорода.

«Химки» вернулись в Премьер-лигу в 2020 году и провели в высшем дивизионе чемпионата России три сезона, команда занимала 8-е и 13-е места.

В августе 2022-го, на старте нынешнего сезона, подмосковный клуб уволил Юрана с поста главного тренера. После этого «Химки» не побеждали 15 матчей подряд. 

Затем с командой работали Николай Писарев, Спартак Гогниев, Ринат Билялетдинов. Сейчас «Химки» тренирует Андрей Талалаев.

Ранее в Первую лигу вылетело «Торпедо». Московский клуб замыкает таблицу, имея 13 очков.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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201 комментарий

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MikhaL
Туда им и дорога вместе с инвестором, сыном и депутатом Терюшковым.
+590
-2
+588
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Паша
Ответ MikhaL
Туда им и дорога вместе с инвестором, сыном и депутатом Терюшковым.
Инвестор отец, сын и депутат Терюшков. Аминь
+293
-3
+290
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Fullhouse
Скучать не будем.
Хотя, цирк был веселый🤡
+219
-1
+218
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TeRex
Оказывается, обвешать форму флагами России и георгиевскими лентами недостаточно, чтоб выигрывать футбольные матчи. Кто бы мог подумать! Ждём комментарий Терюшкова про то, что во всём виноват сговор 15 клубов-нацпредателей против самого патриотичного клуба.
+222
-8
+214
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Кирилл Голивец
Интереснее другое

Два захода Химок в РПЛ - 2007-2009 и этот:

первый сезон - смена тренера по ходу, 9 место
второй сезон - долго шли в зоне вылета, пришел Юран, 14
третий сезон - 16

сейчас - первый сезон 20/21 - смена тренера по ходу, 8 место
второй сезон - долго шли в зоне вылета, пришел Юран, 13
третий сезон - 95%, что 15 (Торпедо вряд ли победит Локо)

математически в 2112 году Химки станут чемпионом
+141
-1
+140
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Иван Рыбаков
Талалаев всë-таки гений, два клуба, которые он возглавлял в этом сезоне, в итоге вылетели в Лучшую лигу мира. Не каждый может таким достижением похвастаться.
+138
-1
+137
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Екн Лор
Отступили на более выгодные позиции в ФНЛ
+87
-4
+83
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Николай Корягин
Все на Никольскую!
+83
-4
+79
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Homelender_666
Как же символично, что в пердив их отправил именно Юран. А Талалаев подтверждает репутацию человека, который переправляет команды из РПЛ в ФНЛ.
+48
-1
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fil_spb
Чао, буратины. Скучать не будем.
А Калининграду и Казани добро пожаловать!
+45
-2
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Владимир Бодимер
Ответ Паша
Инвестор отец, сын и депутат Терюшков. Аминь
На распев по-церковному звучит мощно от сглазов и наговоров недоброжелателей :-))
+43
0
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artpal
Ответ TeRex
Оказывается, обвешать форму флагами России и георгиевскими лентами недостаточно, чтоб выигрывать футбольные матчи. Кто бы мог подумать! Ждём комментарий Терюшкова про то, что во всём виноват сговор 15 клубов-нацпредателей против самого патриотичного клуба.
14 клубов! Торпедо в сговоре участия не принимало
+43
0
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артмаст
Юран красавчик
+35
0
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Евгений Семенченко
Ответ TeRex
Оказывается, обвешать форму флагами России и георгиевскими лентами недостаточно, чтоб выигрывать футбольные матчи. Кто бы мог подумать! Ждём комментарий Терюшкова про то, что во всём виноват сговор 15 клубов-нацпредателей против самого патриотичного клуба.
и самого религиозного )))
+35
-2
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Overkiller
Ответ Иван Рыбаков
Талалаев всë-таки гений, два клуба, которые он возглавлял в этом сезоне, в итоге вылетели в Лучшую лигу мира. Не каждый может таким достижением похвастаться.
Есть такая профессия - РПЛ очищать! )
+31
0
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angry horse
Ответ Кирилл Голивец
Интереснее другое Два захода Химок в РПЛ - 2007-2009 и этот: первый сезон - смена тренера по ходу, 9 место второй сезон - долго шли в зоне вылета, пришел Юран, 14 третий сезон - 16 сейчас - первый сезон 20/21 - смена тренера по ходу, 8 место второй сезон - долго шли в зоне вылета, пришел Юран, 13 третий сезон - 95%, что 15 (Торпедо вряд ли победит Локо) математически в 2112 году Химки станут чемпионом
быстрее спартака, однозначно😁
+49
-23
+26
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ostap&mio&dio
Ответ Homelender_666
Как же символично, что в пердив их отправил именно Юран. А Талалаев подтверждает репутацию человека, который переправляет команды из РПЛ в ФНЛ.
как Харон
+26
0
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angry horse
И не возвращайтесь 😎☝️
+27
-2
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Игорь Новиков
Заслужили.
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Чуть ли не впервые в истории, вылетела команда, и все в ладоши хлопают
+19
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Максим Фомин
хоть что-то хорошее в этом сезоне случилось🥳🥳🥳🥳
+19
-1
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xion76
Юран сделал контрольный!)
+15
-1
+14
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Vitality99
Супер новости,никому не нужные и мутные торпедо и Химки вылетели,поздравляю
+13
0
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Eugene88
В случае с химками это точно дорога в один конец. И поделом
+13
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Pucheslav
Ответ Водяра
Будет веселее когда этот цирк в Крыму на выезде будет играть в пердиве.
Так в первой лиге не будет Крыма в следующем году
+13
-1
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