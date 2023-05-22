«Химки» вылетели из РПЛ после трех сезонов в лиге
«Химки» вылетели из Премьер-лиги.
Это стало известно после того, как «Пари НН» дома крупно обыграл «Сочи» (4:0) в 28-м туре Мир РПЛ.
Команда тренера Сергея Юрана набрала 26 баллов, обезопасила себя от прямого вылета в Первую лигу и занимает 14-е место в таблице, располагаясь в зоне переходных матчей.
Таким образом, «Химки», имеющие 18 очков, за два последних матча не смогут догнать клуб из Нижнего Новгорода.
«Химки» вернулись в Премьер-лигу в 2020 году и провели в высшем дивизионе чемпионата России три сезона, команда занимала 8-е и 13-е места.
В августе 2022-го, на старте нынешнего сезона, подмосковный клуб уволил Юрана с поста главного тренера. После этого «Химки» не побеждали 15 матчей подряд.
Затем с командой работали Николай Писарев, Спартак Гогниев, Ринат Билялетдинов. Сейчас «Химки» тренирует Андрей Талалаев.
Ранее в Первую лигу вылетело «Торпедо». Московский клуб замыкает таблицу, имея 13 очков.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Хотя, цирк был веселый🤡
Два захода Химок в РПЛ - 2007-2009 и этот:
первый сезон - смена тренера по ходу, 9 место
второй сезон - долго шли в зоне вылета, пришел Юран, 14
третий сезон - 16
сейчас - первый сезон 20/21 - смена тренера по ходу, 8 место
второй сезон - долго шли в зоне вылета, пришел Юран, 13
третий сезон - 95%, что 15 (Торпедо вряд ли победит Локо)
математически в 2112 году Химки станут чемпионом
А Калининграду и Казани добро пожаловать!