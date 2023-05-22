«Химки» вылетели из РПЛ после трех сезонов в лиге

«Химки» вылетели из Премьер-лиги.

Это стало известно после того, как « » дома крупно обыграл «Сочи» (4:0) в 28-м туре Мир .

Команда тренера набрала 26 баллов, обезопасила себя от прямого вылета в Первую лигу и занимает 14-е место в таблице, располагаясь в зоне переходных матчей.

Таким образом, « », имеющие 18 очков, за два последних матча не смогут догнать клуб из Нижнего Новгорода.

«Химки» вернулись в Премьер-лигу в 2020 году и провели в высшем дивизионе чемпионата России три сезона, команда занимала 8-е и 13-е места.

В августе 2022-го, на старте нынешнего сезона, подмосковный клуб уволил Юрана с поста главного тренера. После этого « » не побеждали 15 матчей подряд.

Затем с командой работали , , . Сейчас «Химки» тренирует .

Ранее в Первую лигу вылетело «Торпедо». Московский клуб замыкает таблицу, имея 13 очков.

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