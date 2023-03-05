Депутат Милонов готовит инициативу об отмене Fan ID: «Это безумие – добились противоположного эффекта. Система себя не оправдала»

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о подготовке инициативы об отмене Fan ID.

– Это полное безумие какое-то с Fan ID. Кто это вводил, добились противоположного эффекта.

Полный порядок на стадионах настанет, если там вообще никого не будет. Никто не будет хулиганить, не возникнет никаких проблем.

Сейчас я готовлю соответствующую инициативу, в ближайшее время передам ее. Потому что это неправильно. Лично я считаю, что Fan ID себя не оправдал.

– Что за инициатива?

– Мы сейчас на заключительном этапе, редактируем нашу инициативу по Fan ID.

– Инициатива по отмене Fan ID, верно?

– Да.

– Думаете, прислушаются к вам?

– Иногда слушают. Но это не ко мне. Я-то кто? Скромный голос, звучащий в унисон с миллионами других.

Может, это и будет последняя капля. Как знать. Давайте не будем забегать вперед, но я с оптимизмом смотрю на ситуацию, – сказал Милонов.

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