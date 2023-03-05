Депутат Милонов готовит инициативу об отмене Fan ID: «Это безумие – добились противоположного эффекта. Система себя не оправдала»

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Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о подготовке инициативы об отмене Fan ID. 

– Это полное безумие какое-то с Fan ID. Кто это вводил, добились противоположного эффекта.

Полный порядок на стадионах настанет, если там вообще никого не будет. Никто не будет хулиганить, не возникнет никаких проблем.

Сейчас я готовлю соответствующую инициативу, в ближайшее время передам ее. Потому что это неправильно. Лично я считаю, что Fan ID себя не оправдал.

– Что за инициатива?

– Мы сейчас на заключительном этапе, редактируем нашу инициативу по Fan ID.

– Инициатива по отмене Fan ID, верно?

– Да.

– Думаете, прислушаются к вам?

– Иногда слушают. Но это не ко мне. Я-то кто? Скромный голос, звучащий в унисон с миллионами других.

Может, это и будет последняя капля. Как знать. Давайте не будем забегать вперед, но я с оптимизмом смотрю на ситуацию, – сказал Милонов.

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49 комментариев

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Alexander Lyakhov
Милонов2024
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pechenjchka
Ответ Adams
Спасение пришло оттуда, откуда совсем не ждали
Так сказать "сзади")))
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Малик Закиев
ему просто отказали в fan id
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Валентина Николаевна
Миллиард бюджетных средств освоен. Теперь можно и отменять
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ARIGAMI ARIGAMI
Давно пора
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Плотников Семен
Ответ ezheloko
Они же будут говорить что всегда были против и все это была инициатива клубов, надо запретить безобразие, если ветер в другую сторону подует)
Ага, небольшой такой, но понятливый сигнальчик сверху, и они - ой, ой, фан Айди, посадить того кто это придумал, как вообще, кто допустил?
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ablexs
Не отменят,ибо добро на введение дал САМ
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Lionel Andres Messi 10
Власть этого не допустит: если дать простому люду понять, что бойкотом можно добиться своего, то, того гляди, они в следующий раз против мобилизации попрут.
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max bogomazov
Нет мы не хотим! Не надо и так прекрасно можно просто запретить продажу билетов пусть играют при пустых трибунах.
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maxoc
Неожиданно конечно от Милонова инициатива
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Cardell
Отменят к президентским выборам. Вот увидите царь сделает вид что он впервые слышит о таком, погрозит пальчиком, кинет ручку ну и далее по списку
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antineutrino
вот это поворот
(не верю, подозреваю это популизм)
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Алексей Сморчков
коммунисты ещё год летом такой закон предлагали, почёму не поддержал?
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dreamstep
Звучит так, будто FAN ID отменят перед выборами, типо ВВП упустил, и дарит народу отмену )))
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ЗЕНИТ65
Ответ Брулин
просто Милонов один из клоунов от депутатов.
Когда-то и Жириновского клоуном называли.
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ezheloko
Ответ Плотников Семен
Что-то я сомневаюсь что условные Терюшковы согласятся на такие отмены, раз они сколько уже галдят что фан айди - лучшее что было с российским спортом.
Они же будут говорить что всегда были против и все это была инициатива клубов, надо запретить безобразие, если ветер в другую сторону подует)
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Виктор Войнов
Милонов - голова))
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В Питере Пять
Ответ Александр Гороховик
Отец родной, мы все простим!
Ну не знаю. Фан ид такая ерунда на общем фоне. Маловато для прощения.
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MironSM84
А у нас, когда-то включали заднюю? Ну кроме зимнего и летнего времени?)
А вообще, чистый популизм
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cektor
Хоть кто то понял ..))
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Брулин
Ответ a2wai
Милонов, конечно, странный персонаж. Но если с законом про отмену Фан Айди он не шутит, то интересно посмотреть на его дальнейшую судьбу.
просто Милонов один из клоунов от депутатов.
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Slavnov
ага прям возьмут и отменят,наивные,там на 4 года бюджет уже составлен,а через это время,вполне вероятно посещаемость вернется к пиковым цифрам для рфпл
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rarog
Это не Милонов, его подменили геи
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сосед царя
Вот он , одинокий голос разума!!!
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мяу
это он мужика себе нашел и подобрел на крыльях любви?
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