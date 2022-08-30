Депутат Госдумы Роман Терюшков ответил Валерию Карпину.

Он отреагировал на слова Карпина по поводу возможного перехода в «Челси». Главный тренер сборной России не согласился с мнением члена наблюдательного совета «Химок», который расценил возможный переход футболиста «Динамо» в как предательство.

« (главный тренер сборной по футболу России) считает, что футболисту Захаряну из необходимо уезжать в английскую Премьер-лигу ( ) если только представится такая возможность. Потому что АПЛ это «солидный чемпионат».

Утверждения о спортивном суверенитете России и необходимости регулирования перехода членов национальной сборной в другие страны кажутся главному тренеру сборной России сомнительными.

По цене мы с ним не сошлись и, видимо, уже никогда не сойдемся: у него в голове 15 млн евро за трансфер лучшего молодого игрока по версии и «солидный» чемпионат, а у меня в голове 75 миллиардов долларов (совокупный объем военной и гуманитарной помощи), потраченных Великобританией на поддержание агрессии неонацистского режима Зеленского против России с сотнями жертв от этого оружия среди наших военных, мирного населения, считающих Россию Родиной.

Перечислю «солидность» вооружения от Лондона: подводные беспилотники и микродроны Black Hornet, артиллерийские установки M109 и AS-90, реактивные системы залпового огня M270 и переносные зенитные ракетные комплексы Starstreak

Воспитание, прочитанные книги, полученное образование, житейский опыт, а главное, любовь к Родине, сделали из Карпина, как он сам себя считает, адекватного человека.

За будущее России становится страшно, если у главного тренера национальной сборной такая своеобразная позиция», – написал депутат в своем телеграм-канале.