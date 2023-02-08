Болельщики « » выступили против подписания .

Ранее стало известно, что 34-летний нападающий и московский клуб близки к заключения контракта до конца этого сезона.

После этой новости в телеграм-канале Ultras Action появилось фото баннера с надписью «Дзюба, пошел #####!». Он размещен на заборе возле «РЖД Арены».

Зарплата Дзюбы и Смольникова в «Локо» – 2,5 млн рублей в месяц (Иван Карпов)