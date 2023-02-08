«Дзюба, пошел #####!» Баннер фанатов «Локо» у «РЖД Арены»
Болельщики «Локомотива» выступили против подписания Артема Дзюбы.
Ранее стало известно, что 34-летний нападающий и московский клуб близки к заключения контракта до конца этого сезона.
После этой новости в телеграм-канале Ultras Action появилось фото баннера с надписью «Дзюба, пошел #####!». Он размещен на заборе возле «РЖД Арены».
Зарплата Дзюбы и Смольникова в «Локо» – 2,5 млн рублей в месяц (Иван Карпов)
Хороший человек , а теперь уже и футболист , этот Дзюба !
Но в целом, это не касается фанатов именно Локомотива, а вообще любых.
Такое понятие, как фанатская позиция - она, конечно не флюгер, но вещь тоже непостоянная)