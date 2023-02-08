«Дзюба, пошел #####!» Баннер фанатов «Локо» у «РЖД Арены»

Теги Локомотив Артем Дзюба РЖД Арена премьер-лига Россия болельщики брань контент Футбол

Болельщики «Локомотива» выступили против подписания Артема Дзюбы

Ранее стало известно, что 34-летний нападающий и московский клуб близки к заключения контракта до конца этого сезона. 

После этой новости в телеграм-канале Ultras Action появилось фото баннера с надписью «Дзюба, пошел #####!». Он размещен на заборе возле «РЖД Арены».

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25 комментариев

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wRong
Ответ Никому_никабельный
Вот она слава и всенародная любовь!)
Приписывать двум-трём маргиналам - авторам этой мазни звание "всенародности" - это мощно
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Максим Пантелеев
Чтобы послать Дзюбу все фаны ID оформят.
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Никому_никабельный
Остаётся в плюшки соведущим)
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OldRedWhite
Ответ DimDimich36
А вот и приветственное слово!
Сейчас он их в фашисты запишет и пожалуется во все силовые органы , как уже было с болельщиками Спартака и Сборной !
Хороший человек , а теперь уже и футболист , этот Дзюба !
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трахтенберг месть коней
Ответ Никому_никабельный
Вот она слава и всенародная любовь!)
фактически отправили дзюбу домой
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spashef1989
Жаль что никто не ходит на футбол нынче. А было бы интересно послушать на матче как его "любят"
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MrFrost
По факту.
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Кирилл Польский
На 200% уверен, в том, что при удачной его игре и голах те, кто будут на стадионе вслед за диктором будут повторят 3 раза его фамилию, лично у меня нет сомнений. При чем это будет те же самые люди, которые сейчас в интернетах г@вно ожидаемо пишут, или вон баннеры у стадиона вешают. Никаких противоречий не будет. Какое же дежавю со встречей сначала Деньгисова, а потом чуть ли не кумира всех. 1 в 1. Из 2023 можно писать, что это другое, но тогда все было ровно так же)
Но в целом, это не касается фанатов именно Локомотива, а вообще любых.
Такое понятие, как фанатская позиция - она, конечно не флюгер, но вещь тоже непостоянная)
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artpal
Вот это оперативность. Дзюба ещё никуда не перешёл, а его уже посылают
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dreamstep
дзюба зарекомендовал себя так, что его в любой российской команде примут с таким приветствием)
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Spartakus1984
Ответ Ебздрогыч
А с чего взяли, кстати, что это фанаты Локомотива написали? Это могли написать фанаты абсолютно любого клуба
А зачем кому то из других клубов прогонять его из Локомотива?
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spashef1989
Надо признать - ему везде рады.
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Брэд Либил
Ответ Ебздрогыч
А с чего взяли, кстати, что это фанаты Локомотива написали? Это могли написать фанаты абсолютно любого клуба
Абсолютно любого красно-белого клуба со стадионом в Южном Тушине.
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Никому_никабельный
Вот она слава и всенародная любовь!)
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skazi
Дзюба в рпл напомнил игру в «сифака» из детства🤣🤣🤣
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Ебздрогыч
Если будет открытая презентация, то Дзюбе и пропоют это приветственное слово
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Spartakus1984
Как так с героем нации можно
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Ебздрогыч
А с чего взяли, кстати, что это фанаты Локомотива написали? Это могли написать фанаты абсолютно любого клуба
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ему не привыкать, очередное внимание
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Алексей Ильин
Так он уже там
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Лев Чернецов
Поможет Локомотиву достойно вылететь
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Ебздрогыч
О, а вот и благодарные болельщики с нетерпением ждут встречи с кумиром!
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sbmncd9b8c
Хаха ждут)
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DimDimich36
А вот и приветственное слово!
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Матрёшка Ефросиьевна
сразу видно что ждут человека в команде)
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-4
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