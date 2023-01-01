Кафельников об Абаскале: «Чистый шабашник. Какую он игру построил? На уровне никому не интересного чемпионата России?»
Евгений Кафельников назвал шабашником Гильермо Абаскаля.
«Футбол в нашей стране деградирует, к сожалению.
Абаскаль? Чистый шабашник, как мне кажется. Какую он игру построил? На каком уровне? На уровне чемпионата России, который никому не интересен сейчас? И мне тоже.
Это наши реалии, к сожалению или к счастью, не знаю», – сказал олимпийский чемпион по теннису, комментируя выступления «Спартака» и работу главного тренера московской команды.
Беспокоюсь за васюуткина со шмурновым.
Под этот критерий скорее Бердыев подходит.