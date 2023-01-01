Кафельников об Абаскале: «Чистый шабашник. Какую он игру построил? На уровне никому не интересного чемпионата России?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Евгений Кафельников Р-Спорт Гильермо Абаскаль Футбол

Евгений Кафельников назвал шабашником Гильермо Абаскаля.

«Футбол в нашей стране деградирует, к сожалению.

Абаскаль? Чистый шабашник, как мне кажется. Какую он игру построил? На каком уровне? На уровне чемпионата России, который никому не интересен сейчас? И мне тоже.

Это наши реалии, к сожалению или к счастью, не знаю», – сказал олимпийский чемпион по теннису, комментируя выступления «Спартака» и работу главного тренера московской команды.

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66 комментариев

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semenoffp3trok
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Ответ Гоша Петров
Когда говорят про никому не интересный чемпионат России,то напомню Кафельникову что кроме топ 5 лиг европейских,остальные 250+ национальные лиги интересны только тем кто является жителем этих стран.
да и про топ пять я б не стал преувеличивать, англия да, сериал - ну я смотрю просто потому что привык за 20 с лишним лет, а так большинство матчей там тотальное г, ла лига все печальнее, бросил наблюдать, лига один французская кстати оказалась вполне себе, но ее почти никто не смотрит, бундес тоже такая вещь в себе, начал смотреть из-за Тедеско и как-то втянулся, эредивизи например намноо интереснее, смотрел когда промес с зиешом зажигали в аяксе
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#nikon
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В 2000 году Кафельников назвал себя "русским националистом". Но время показало, что он просто балабол.
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Максим Попов
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Прав он на всё 100,Абаскаль вообще не понятно кто в футболе, даун какой-то. Да и вообще до сих пор не могу понять, как женский клуб могли пустит играть в мужскую любительскую лигу, понятно почему они так высоко стоят, их простотжалееют
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Чумасик
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Ответ Roy Keane
Как будто раньше РФПЛ рвали на части спонсоры и всём был интересен футбол российский.
Внутри нашей страны российский футбольный чемпионат самый рейтинговый и самый смотрибельный среди всех других внутренних соревнований по всем другим видам спорта. Так что угомонись.
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La Crosse Bobcats
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Ответ Spartakus1984
Бердыев всем все в Европе доказал
что он в Европе доказал и кому? 0_o
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rusichi
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Этот шабашник вернул Спартак в борьбу за золото!
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Фаррух Шукуров
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Мне не интересен кафель
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AVSamaranch
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Смотреть ему этот чемпионат не интересно, а всякое г.авно писать про этот чемпионат интересно. Молодец.
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Константин Киричек
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Не похмелился ещё...
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VladislavZ
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Ответ KMR
Самый титулованый российский теннисист
И чо? Пожизненная индульгенция и поцелуи в интимные места от некоего KMRа?
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Spartakus1984
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Ответ Pb-SE
Семак становился чемпионом с Уфой? Под этот критерий скорее Бердыев подходит.
Бердыев всем все в Европе доказал
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flyers1987
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с радимовым бухал что ли
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semenoffp3trok
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Ответ Добрый Ретроград
Уже. На НГ только бокал брюта принял и все
надо было спирта добавить, мб попустило слегка
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VladislavZ
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О, кафель из запоя решиль какахами покидаться. Спасибо, что хотя бы живой.
Беспокоюсь за васюуткина со шмурновым.
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MyxaLoccoRocco
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Все таки кокаин вреден для организма, тут самый явный пример
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semenoffp3trok
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Ответ Добрый Ретроград
Но ведь наш чемпионат кроме русских сейчас действительно никому не интересен.
дааа, а раньще прям от аргентины до японии все смотрели, Ловрена берут в Лион только из чемпионата мира? Жиго с Кофрие из спартака во лиггу один уехали за счет чего и ладно мб Жио произвел впечатление в ЛЕ, но Кофрие попал в Клермон каким образом?
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Варлампий Варлампий
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Кафель не прав, открываем таблицу и смотрим, все остальное пустое. Спартак сразу за олигархом, значит тренер в порядке. Что бы сказал товарищ Кафель, будь Спартак на уровне Факела или НН ?
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Орыс-орыс онбаган
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Интересно, а кем тогда являются эмери, якин, руй?
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Гуго
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Я так понимаю, олимпионик встретился с Андроном и забухал?
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Юрий Евсеев
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Привет всем народ. Ну, что тут сказать? Только одно. Собака лаит а караван идёт. 😁
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Pb-SE
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Ответ Spartakus1984
Получается Семак не лучший тренер России))
Семак становился чемпионом с Уфой?
Под этот критерий скорее Бердыев подходит.
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TiNO
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А что ж ты его тогда смотришь, если он тебе не интересен?
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dimonivanov
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Зачем кафель смотрит рпл, если ему это неинтересно?
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semenoffp3trok
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Ответ Onion
Типичный болельщик КБ)))
наркоман он типичный
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Lol Ko
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Чушь какая-то. Построил из тех, что есть для чемпионата, в котором играет. Будет в другом, посмотрим.
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