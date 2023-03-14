Минспорта России о Fan ID: «Семейная аудитория начала ходить на стадионы. Увеличилась доля детей»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Краснодар Министерство спорта России Fan ID Футбол

Министерство спорта России заявило, что матчи Мир РПЛ начала посещать семейная аудитория.

С началом весенней части сезона чемпионата России для прохода на все стадионы необходима карта болельщика (Fan ID).

«На стадионы начала ходить семейная аудитория.

Значительно увеличилась доля детей в возрасте до 14 лет – от общего количества посетителей стадионов, оформивших карту болельщика, дети составляют 15-16%», – сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что РПЛ вместе с клубами утвердила мотивационную программу по активизации болельщиков и посещаемости матчей.

Fan ID и трибуны: «Спартак» падает почти в 3 раза, ЦСКА – в 4, у «Зенита» новый антирекорд (но клуб не согласен)

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57 комментариев

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achvanov
Ну учитывая как у нас с демографией понятно почему лишь 200 семьянинов набирается у нас))
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Петр Хромов
🤣🤣🤣
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Marat_NJL
Если на футбол придет Тарасов с семьей, то они заявят, что благодаря FanID на стадион впервые пришел беременный малыш))
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Айхалец
Типичный ответ чиновника. Если ему выгодно- в любом отрицательном результате, найдёт положительный момент. Ноль болельщиков - вот видите, матч прошёл спокойно, банан никто ни кинул...Фан айди работает.
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Tigran Arevshatyan
Не вмешательство ли это государства в проведение футбольного матча под эгидой РФС с последующим отстранением со стороны ФИФА? Следующий бан за это не могут впаять?
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arspurs9
Ответ Capitan_RAF
я к посту, который недавно был, где в ВК спалили кучу объявлений от школ и прочих бюджетных мест с обещанием бесплатных билетов. Да и про Спартак была новость, что те 2600 школьников бесплатно на стадион проведут
Спартак хотя бы приведет 2600 школьников на матч без Fan ID.
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sprmn
Ответ Birdman NBA
А корупционеры воруют, что бы победить клоупцию.
Сейчас времена другие. Да воровать можно по-разному можно на футболе, а можно на строительстве завода. А вот сейчас в кризисное время расходы на спорт ни к чему.
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МТБ
Ну конечно увеличилась доля детей, ведь доля всех остальных сократилась почти до нуля.

А вообще, враньё оно такое. Семейная аудитория и так ходила. А сейчас этой семейной аудитории нафиг не упало заводить эти айди.

По факту всё, как и ожидалось - посещаемость стремиться в 0
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Ювенский Туринтус
Ответ Andrew Chepaylo
Они людей совсем за идиотов считают? 🤦
Люди как бы действительно идиоты. Иначе страна была бы немного другой сейчас
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KoolThing
И ведь не поспоришь! )
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Бродяга-симпатяга
На игре Торпедо-Урал прирост детского болельщика так и бросался в глаза
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Мосгорсуд
Да прекратите уже детьми и семейными прикрываться!!! Наоборот людей отпугнуло оформление на малолетних, этого собачьего паспорта, и основная поддержка не от шляп была, а от фанатского сектора
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No_signal
Это называется манипуляция цифрами. В процентном соотношеенин доля детей увеличилась. Вот только это ровным счётом ни о чём не говорит, так как само количество детей на трибунах уменьшилось. Всё как всегда
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Pb-SE
Говорят, продолжительность жизни мужчин сократилась на несколько лет (в основном из-за ковида, хотя другие факторы тоже повлияли). Увеличение доли детей случайно не связано с этим?
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Pb-SE
Ответ Nikolay Stavrogin
Мог ли кто-то подумать в конце 80х, читая эти фантастические отчеты чиновников о рывках , что в 2020х вернется к тому же самому?
Мог ли кто-то, читая 1984, представить, что чиновники захотят воспроизвести сюжет?
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Overkiller
Ответ Sergey Troshin
Провели бы эксперимент. В следующем туре без фан уйди. Думаю мест бы свободных небыло
Это же насколько наивным или глупым нужно быть чтобы до сих пор верить что те кто защёлкнул этот ошейник будут какие то эксперименты проводить, пустые стадионы признавать, мнение людей слушать, закон отменять.
Вы, наверное, ещё и в свободу слова и честные выборы верите?
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Cap Rooney
Как 100-500 детей приходило при посещаемости в ~10к, так и приходят 100-300 при посещаемости в ~1к. Зато доля детей стала больше почти в 10 раз!
Ваш капитан очевидность.
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Чётко_как_чечётка
Даже не знаю как прокомментировать данный фарс...
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Sobachkin
Хосспаде, копируя методу Северной Кореи чиновники несут откровенный бред, только бы выслужится. Если ходят дети с мамашками, да кузмичи, то зачем нам "дорогие" клубы и игроки миллионеры? Так же можно сказать, что Лада Гранта подмяла иномарки... Прорыв! Только люди кредиты берут, чтобы не Солярис взять в фарше за 1 лям, а голую Гранту!
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Фантом
Ответ Capitan_RAF
Вот что бесплатные билеты, выданные школам, делают!
Не обязательно. Если в какой-то момент на стадионе окажутся только два несовершеннолетних шкета (даже за деньги), то доля детей вообще до 100% возрастет.
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Maxim Vinopal
Ну что за цирк!?..
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Capitan_RAF
Ответ Геннадий Тимченко
почему школам - ходят семьи спортсменов и других сотрудников клубов.. да ещё и у работников стадиона наверняка есть родственники 🤣
я к посту, который недавно был, где в ВК спалили кучу объявлений от школ и прочих бюджетных мест с обещанием бесплатных билетов.
Да и про Спартак была новость, что те 2600 школьников бесплатно на стадион проведут
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Slavnov
с картой легко собирать статистику,всего скорее,так и есть,но по картинке,этого не заметно,упала общая доля посещения стадиона,на этом фоне легко могла вырасти детская посещаемость,условно говоря,ходило сто человек из них один ребенок,то есть процент,теперь ходит 50 человек из них один ребенок,то есть уже 2 процента,вот вам и рост
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WizerionII
Кажется кто-то не смог в математику. Увеличилась доля детей? Ну так это потому что общее число болельщиков упало. Эх, даже манипулировать фактами не могут.
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a2wai
Тем временем детей, ровно как и фанатов, считают преступниками, поэтому для того, чтобы посетить матч, им тоже нужно оформить Фан Айди.

Это многое объясняет.

А лицемерие с цифрами Минспорта пусть себе засунет в задницу.
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