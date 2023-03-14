Минспорта России о Fan ID: «Семейная аудитория начала ходить на стадионы. Увеличилась доля детей»

заявило, что матчи начала посещать семейная аудитория.

С началом весенней части сезона чемпионата России для прохода на все стадионы необходима карта болельщика (Fan ID).

«На стадионы начала ходить семейная аудитория.

Значительно увеличилась доля детей в возрасте до 14 лет – от общего количества посетителей стадионов, оформивших карту болельщика, дети составляют 15-16%», – сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что РПЛ вместе с клубами утвердила мотивационную программу по активизации болельщиков и посещаемости матчей.

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