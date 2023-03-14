Минспорта России о Fan ID: «Семейная аудитория начала ходить на стадионы. Увеличилась доля детей»
Министерство спорта России заявило, что матчи Мир РПЛ начала посещать семейная аудитория.
С началом весенней части сезона чемпионата России для прохода на все стадионы необходима карта болельщика (Fan ID).
«На стадионы начала ходить семейная аудитория.
Значительно увеличилась доля детей в возрасте до 14 лет – от общего количества посетителей стадионов, оформивших карту болельщика, дети составляют 15-16%», – сообщили в ведомстве.
В министерстве отметили, что РПЛ вместе с клубами утвердила мотивационную программу по активизации болельщиков и посещаемости матчей.
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А вообще, враньё оно такое. Семейная аудитория и так ходила. А сейчас этой семейной аудитории нафиг не упало заводить эти айди.
По факту всё, как и ожидалось - посещаемость стремиться в 0
Вы, наверное, ещё и в свободу слова и честные выборы верите?
Ваш капитан очевидность.
Да и про Спартак была новость, что те 2600 школьников бесплатно на стадион проведут
Это многое объясняет.
А лицемерие с цифрами Минспорта пусть себе засунет в задницу.