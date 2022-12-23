Зампред Госдумы Толстой о Fan ID в Москве: «Это будет удобно для всех. Многочасовых очередей не будет»

Петр Толстой высказался о начале работы системы Fan ID в Москве.

– Насколько готовы стадионы к началу действия системы Fan ID? Возможно ли, что закон может быть пересмотрен?

– Давайте посмотрим, как это будет работать. Стадионы и инфраструктура готовы. Надо, чтобы болельщики посмотрели сами.

Мне кажется, тут много опасений, которые, я надеюсь, не оправдаются. Все будет работать нормально. Это будет удобно для всех. И не будет этих многочасовых очередей на стадионах на вход и на выход, – заявил заместитель председателя Госдумы РФ.

С июля система Fan ID работала на матчах Мир РПЛ на стадионах в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Сочи. С 1 декабря система распространилась на все 16 стадионов клубов .

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