Зампред Госдумы Толстой о Fan ID в Москве: «Это будет удобно для всех. Многочасовых очередей не будет»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия болельщики Торпедо Динамо Москва Государственная дума стадионы Политика Спорт-Экспресс Fan ID Футбол

Петр Толстой высказался о начале работы системы Fan ID в Москве.

– Насколько готовы стадионы к началу действия системы Fan ID? Возможно ли, что закон может быть пересмотрен?

– Давайте посмотрим, как это будет работать. Стадионы и инфраструктура готовы. Надо, чтобы болельщики посмотрели сами.

Мне кажется, тут много опасений, которые, я надеюсь, не оправдаются. Все будет работать нормально. Это будет удобно для всех. И не будет этих многочасовых очередей на стадионах на вход и на выход, – заявил заместитель председателя Госдумы РФ.

С июля система Fan ID работала на матчах Мир РПЛ на стадионах в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Сочи. С 1 декабря система распространилась на все 16 стадионов клубов РПЛ.

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49 комментариев

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Aldender
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согласен
очередей теперь не будет точно)
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.ru
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похоже природа решила отдохнуть на всю катушку...
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sancho81
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Вот это в точку. Вообще очередей на выход не будет.
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v.belorussky
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Петр Толстой - редкостная гнида
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United
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На словах как Лев Толстой, а на деле -Пётр толстой
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Digger86
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А были очереди? Ходил раньше на аншлаговые матчи в СПб и стоял максимум минут 15-20
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Александр Сачков
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Ответ Stas Efimov
Всё будет нормально. Конечно нормально, нет болельщиков, нет проблем. В Ростове вообще перестали ходить на футбол, думаю в Москве тоже самое будет
Почему перестали? Да пока меньше. На Спартак пробили отметку в 10 тысяч. Или Вы их за болельщиков не считаете?
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Kit244098
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Нехай сам и ходит.
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Гекдениз Кардениз
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Ответ dimur
Вспомнился старый анекдот: Вот если бы Толстой и Достоевский встретились, то написали бы совместно: "Война и идиоты" Мне кажется имелся ввиду именно этот Толстой.
Вобла и идиоты
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mi1an
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Те кому футбол не интересен - те забьют болт на фан айди
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toxa3006
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Удобно, нет зрителей - нет проблем. Причем зрителей заметно поубавится и около ТВ, так как смотреть унылый российский футбол, да ещё на пустом стадионе вряд-ли будет много желающих
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Иван Алейников
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Ответ Stas Efimov
Всё будет нормально. Конечно нормально, нет болельщиков, нет проблем. В Ростове вообще перестали ходить на футбол, думаю в Москве тоже самое будет
А вы на Ростов арену ходили уже с фан айди?
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Брячислав
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Получается фануйди это такой способ борьбы с очередями, да уж
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Александр Шурукин
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Сказочный.....
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Spirt Ru
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Всё,Вы людишки ничаво не понимаете. Я,щитаю правильно он гаварит. Он-дипутат ,а вы нет. Кто умнее? И,в думу нада тоже Fan id.
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Александр Сачков
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Ответ Alexander Shishanov
Хмм, впервые вижу логику от чиновника. Ясен пень, ходить никто не будет.
Почему никто? В других городах ходят,хоть и меньше, чем раньше. Но ничего, со временем посещаемость начнет понемногу расти.
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Дим Димыч
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У себя они ввели интересно?
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And-Rover
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Зрителей будет мало и так будет до момента, пока не отменят его. Толстой, приятного просмотра.
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molot p
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ну да все будут проxодить скво3ь друг друга ага
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здоровяк
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Ответ Алек Нирг
Нет людей - нет проблем ) Логика типичного депутата )
Если не будет людей, кто будет платить налоги, чтобы содержать депутатов и чиновников?)
Читай Дикого помещика от Салтыкова-Щедрина
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Юрий Антонович
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Толстой опять позорит своего великого предка.
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Recreated
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Ответ Выкидыш
Наконец-то синего быдла не будет
Ник твой в тему!
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Alexander Shishanov
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Хмм, впервые вижу логику от чиновника. Ясен пень, ходить никто не будет.
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luckyanov
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Они все делают, чтобы их ненавидели….
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Илья Савчук
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Вот всей своей чиновничьей братией и ходите с полными штанами радости
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