Родригао о бойкотах из-за Fan ID: «Мало зрителей – хорошая идея. На матче не будет хулиганов, это безопасность»

Защитник не видит проблемы в бойкотах фанатов из-за введения Fan ID.

«Мало зрителей на трибунах – хорошая идея. Тишина позволяет узнавать, кто есть на стадионе. И в принципе на матче не будет хулиганов. Это безопасность.

Провести весь сезон без болельщиков? Все равно, если есть возможность играть. Конечно, предпочитаю, чтобы болельщики были. Но если получится так, что их не будет, для меня все равно самое главное – игра!» – сказал бразилец.

Главное по Fan ID: нужно идти в МФЦ ради оформления, 5 стадионов будут требовать карту с 3-го тура