«Ахмат» уволил Талалаева в перерыве матча с «Пари НН». Его не было на бровке во 2-м тайме

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«Ахмат» уволил Андрея Талалаева с поста главного тренера в перерыве матча с «Пари НН» (1:3).

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В перерыве матча состоялся жесткий разговор между Талалаевым и одним из руководителей грозненского клуба. Уже тогда было принято принципиальное решение об отставке.

Талалаев же покинул стадион во время перерыва и во время второго тайма не руководил командой на бровке», – рассказал источник.

Вчера грозненский клуб объявил об увольнении тренера, который работал с командой с июля 2020 года.

«Ахмат» уволил Талалаева. Ух, седьмая отставка за девять туров РПЛ

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