«Ахмат» уволил Талалаева в перерыве матча с «Пари НН». Его не было на бровке во 2-м тайме

«Ахмат» уволил Андрея Талалаева с поста главного тренера в перерыве матча с «Пари НН» (1:3).
Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«В перерыве матча состоялся жесткий разговор между Талалаевым и одним из руководителей грозненского клуба. Уже тогда было принято принципиальное решение об отставке.
Талалаев же покинул стадион во время перерыва и во время второго тайма не руководил командой на бровке», – рассказал источник.
Вчера грозненский клуб объявил об увольнении тренера, который работал с командой с июля 2020 года.
«Ахмат» уволил Талалаева. Ух, седьмая отставка за девять туров РПЛ