Промес заплатил наркодилеру 250 тысяч евро за пропажу партии кокаина весом 400 кг в 2019-м (AD)

Теги Спартак высшая лига Нидерланды премьер-лига Россия происшествия Келвин Майнард Квинси Промес контент Футбол

Стали известны новые подробности по делу об участии Квинси Промеса в наркотрафике. 

Государственная прокуратура Нидерландов предъявила суринамцу Питу Вортелю обвинения в контрабанде крупных партий кокаина и участию в двух преступных сообществах. Сообщается, что одна из партий наркотика весом 400 килограммов была украдена в июле 2019 года.

В связи с этим в деле фигурирует имя футболиста «Спартака». После того, как эту партию наркотиков украли, Квинси выплатил Вортелю 250 тысяч евро в качестве штрафа, поскольку якобы был связан с ее транспортировкой, сообщает AD.

Утверждается, что эта кража также могла стать причиной убийства бывшего футболиста Келвина Майнарда. Экс-защитника «Волендама» и «Антверпена» застрелили в Амстердаме в 2019 году, преступники скрылись. Позднее были задержаны трое подозреваемых, но в итоге никто из них не был привлечены к ответственности.

Также на Кюрасао был убит еще один человек, связанный с преступной группировкой. Полиция подозревает, что заказчиком этих убийств был Вортель.

Адвокат Пита утверждает, что его клиент не причастен к этим преступлениям, не знает убитых и не имеет отношений с Промесом. «Квинси Промес? То, что он заплатил [Вортелю] 250 000 евро, – необоснованные слухи. Информация об этом поступила только в отдел криминальной разведки, и она получила некоторое освещение в средствах массовой информации. Это в основном сплетни, больше ничего», – сказал Руд  ван Боом. 

Однако сообщается, что следователи нашли номер Промеса, тогда выступавшего за «Аякс», в телефоне Вортеля. Сам Квинси должен предстать перед судом по этому делу 3 марта. 

Напомним, ранее сообщалось, что футболиста подозревают в торговле наркотиками – по данным следствия, Промес и его семья вложили деньги в партию кокаина весом 4 тонны, которую позже перехватила полиция Антверпена. 

Друзья Промеса предлагали родственнику игрока 20 000 евро, чтобы он отозвал заявление после удара ножом. Телефон Квинси прослушивали из-за подозрений в контрабанде наркотиков в Австралию

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82 комментария

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Dooomer
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Ответ Безымянный болельщик
И как ты, Квинси, все успеваешь? И в футбол играть, и наркотой барыжить?
И еще ножиком тыкать
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Павел Ермаков
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Ответ Дмитрий9779
Виновен не виновен,а номерок имеется.Сложно объяснить откуда твой номер в телефоне у наркобарона,м-деее.
Брат дал.Фамилия таже
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Павел Ермаков
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Моё мнение,что в семье Промеса уродом выступает брат,который мутит темные дела,а Квинси его тянет из болота.Возможно и ножом пырнул.Терпелка лопнула.И наркота брату принадлежит.Фамилия общая -Промес.
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MARDI GRASS
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Я подозреваю,что футбол для Антошки всего лишь прикрытие и доп финансирование своего темного мирового бизнеса!))
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Fabio Grosso
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Ответ isotope_
Этого в МИД можно, там он всё знает
Послом в Аргентину)
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Дмитрий9779
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Виновен не виновен,а номерок имеется.Сложно объяснить откуда твой номер в телефоне у наркобарона,м-деее.
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здоровяк
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Любимый футболист Машки Захаровой
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MARDI GRASS
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Ничесе у вас мясные лютый типочек с ангельским лицом!)))
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Adeen
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Ответ FanLFC
То есть контрабанда наркотиков и замешанность в преступных делах это круто?
То есть, ты судишь человека на основании новостей, без доказательств и без решения суда. Тебе этого достаточно, чтобы уверенно утверждать в комментариях о его виновности?
Это круто?
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semenoffp3trok
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где хоть какая-то ссылка, опять кто-то кому-то сказал
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СССР цэ европа! - скакал?
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Ну что, если это правда, а не вброс, то Промес не только талантливый футболист, но и местами успешный бизнесМэн)
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Coyote_toxa
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Боже, откуда вы это берёте, и причём тут футбол?
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alex yu
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Ответ Spamos11
Если честно, Промес в Кеннеди шмальнул
,👍
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Артур Межаков
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Газовые выдыхаются....
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alex yu
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Ответ corazón blanco
Даже не удивлюсь, если ещё пару дел повесят на Промеса)
Они на него сейчас все подряд будут вешать, закрывать висяки.
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Владимир Молявин
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Что-то не верится. На вброс похоже.
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Spamos11
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Если честно, Промес в Кеннеди шмальнул
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Григорий Софронов
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Антоха- типичный Русский!!!!! К нему тоже европейцы «хорошо относятся »!!!)))Какой только хрени , они сейчас напридумывали!!! Жаль 😩, что за сборную нельзя заиграть его!!! Антоха Промесов - как звучит!!!)))🤣🤣🤣
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MstAndreev
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Нетфликс снимет продолжение популярного российского сериала "Бригада". Уже известно, что главного героя будут звать Антон и его сыграет чернокожий актер
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LeSang
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Ответ Злодей Спб
Промесу пора сушить сухари. В России всегда серьезно относились к борьбе с наркотрафиком, поэтому если не европейские органы, то Российская прокуратура захочет задать несколько вопросов рецидивисту "Антошке". Ну и спартак понесет заслуженные репутационные издержки. Хорошо бы всех КБ проверить на наркотики и бромантан, пока они "тёпленькие" после отпуска. А то на сборах сейчас ускоренный детокс проведут игрокам и шито-крыто.
В России недавно вышли из общеевропейской конвенции о борьбе с коррупцией, а тут какой то наркотрафик...причем разве это размеры-400 кг? Вот МИД тоннами перевозил депутатам занюхивать свои действия -и ничего. Так что Промесу можно ничего не сушить, пока питерская клика рулит страной, он тут себя будет чувствовать прекрасно!
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Svarg
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Нарко. Нидерланды. Первый сезон
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Alex Titov
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Ответ FanLFC
То есть контрабанда наркотиков и замешанность в преступных делах это круто?
Ну, КБ таких любят
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инок
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Сдаётся мне, что Промес закончит карьеру в Спартаке, и попросит российский паспорт...
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владимир семенов
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А на черной скамье-на скамье подсудимых
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Безымянный болельщик
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И как ты, Квинси, все успеваешь? И в футбол играть, и наркотой барыжить?
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