Промес заплатил наркодилеру 250 тысяч евро за пропажу партии кокаина весом 400 кг в 2019-м (AD)

Стали известны новые подробности по делу об участии Квинси Промеса в наркотрафике.

Государственная прокуратура Нидерландов предъявила суринамцу Питу Вортелю обвинения в контрабанде крупных партий кокаина и участию в двух преступных сообществах. Сообщается, что одна из партий наркотика весом 400 килограммов была украдена в июле 2019 года.

В связи с этим в деле фигурирует имя футболиста « ». После того, как эту партию наркотиков украли, Квинси выплатил Вортелю 250 тысяч евро в качестве штрафа, поскольку якобы был связан с ее транспортировкой, сообщает AD.

Утверждается, что эта кража также могла стать причиной убийства бывшего футболиста Келвина Майнарда. Экс-защитника «Волендама» и «Антверпена» застрелили в Амстердаме в 2019 году, преступники скрылись. Позднее были задержаны трое подозреваемых, но в итоге никто из них не был привлечены к ответственности.

Также на Кюрасао был убит еще один человек, связанный с преступной группировкой. Полиция подозревает, что заказчиком этих убийств был Вортель.

Адвокат Пита утверждает, что его клиент не причастен к этим преступлениям, не знает убитых и не имеет отношений с Промесом. « ? То, что он заплатил [Вортелю] 250 000 евро, – необоснованные слухи. Информация об этом поступила только в отдел криминальной разведки, и она получила некоторое освещение в средствах массовой информации. Это в основном сплетни, больше ничего», – сказал Руд ван Боом.

Однако сообщается, что следователи нашли номер Промеса, тогда выступавшего за «Аякс», в телефоне Вортеля. Сам Квинси должен предстать перед судом по этому делу 3 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что футболиста подозревают в торговле наркотиками – по данным следствия, Промес и его семья вложили деньги в партию кокаина весом 4 тонны, которую позже перехватила полиция Антверпена.

Друзья Промеса предлагали родственнику игрока 20 000 евро, чтобы он отозвал заявление после удара ножом. Телефон Квинси прослушивали из-за подозрений в контрабанде наркотиков в Австралию