Фанатка с Fan ID из Петербурга выиграла сертификат на технику: «Куплю телевизор, который очень нужен сейчас»

Болельщики с Fan ID, выигравшие призы в ходе акции «Болей футболом», поделились эмоциями.

Поддерживающий « » Олег Крыльников стал обладателем сертификата на жилье в Подмосковье.

«Очень неожиданно. Я до сих пор не могу прийти в себя. Карту болельщика недолго оформлял, технически очень все быстро. Ну, я не знаю, в течение часа точно уже все сделал. Все быстро, легко, вообще без вопросов», – отметил фанат.

Болельщице Анне Барышевой из Санкт-Петербурга также удалось выиграть сертификат – на приобретение техники.

«Сперва после розыгрыша, конечно же, почувствовала недоверие, потом восторг и радость, была очень рада. Планирую купить телевизор, который как раз-таки очень нужен сейчас», – сообщила она.

Общее количество призов составляет 19 тысяч, среди них – сертификаты на 40 тысяч рублей (на путешествия), на 30 тысяч (на покупку техники) и до 3 тысяч рублей (на покупки у партнеров розыгрыша).