Фанатка с Fan ID из Петербурга выиграла сертификат на технику: «Куплю телевизор, который очень нужен сейчас»
Болельщики с Fan ID, выигравшие призы в ходе акции «Болей футболом», поделились эмоциями.
Поддерживающий «Динамо» Олег Крыльников стал обладателем сертификата на жилье в Подмосковье.
«Очень неожиданно. Я до сих пор не могу прийти в себя. Карту болельщика недолго оформлял, технически очень все быстро. Ну, я не знаю, в течение часа точно уже все сделал. Все быстро, легко, вообще без вопросов», – отметил фанат.
Болельщице Анне Барышевой из Санкт-Петербурга также удалось выиграть сертификат – на приобретение техники.
«Сперва после розыгрыша, конечно же, почувствовала недоверие, потом восторг и радость, была очень рада. Планирую купить телевизор, который как раз-таки очень нужен сейчас», – сообщила она.
Общее количество призов составляет 19 тысяч, среди них – сертификаты на 40 тысяч рублей (на путешествия), на 30 тысяч (на покупку техники) и до 3 тысяч рублей (на покупки у партнеров розыгрыша).
Дешевая реклама, а « который очень нужен сейчас» прям 🤮🤮
Думаю все более менее адекватные люди практически не смотрят телек в РФ
Только как монитор или средство просмотра YouTube и прочих интернет ресурсов.
И это я не про сильнейшую пропаганду, которая оттуда идёт — даже развлекательный контент скатился в полный ноль, ничего занятного там не нахожу сколько не листаю каналы. Максимум старые выпуски зарекомендовавших себя программ.
п.с. футбольные каналы - исключение, это святое:)
- Правда. Только не машину, а квартиру. И не в лотерею, а в покер. И не выиграл, а проиграл.
" - Все на стадион, ты не болельщик, ты партнёр! Приобретай МММуйди !"
рукалицо.жпг