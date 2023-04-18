Фанатка с Fan ID из Петербурга выиграла сертификат на технику: «Куплю телевизор, который очень нужен сейчас»

Теги Зенит премьер-лига Россия бизнес РФС болельщики Динамо Москва Политика Fan ID Футбол

Болельщики с Fan ID, выигравшие призы в ходе акции «Болей футболом», поделились эмоциями.

Поддерживающий «Динамо» Олег Крыльников стал обладателем сертификата на жилье в Подмосковье.

«Очень неожиданно. Я до сих пор не могу прийти в себя. Карту болельщика недолго оформлял, технически очень все быстро. Ну, я не знаю, в течение часа точно уже все сделал. Все быстро, легко, вообще без вопросов», – отметил фанат.

Болельщице Анне Барышевой из Санкт-Петербурга также удалось выиграть сертификат – на приобретение техники.

«Сперва после розыгрыша, конечно же, почувствовала недоверие, потом восторг и радость, была очень рада. Планирую купить телевизор, который как раз-таки очень нужен сейчас», – сообщила она.

Общее количество призов составляет 19 тысяч, среди них – сертификаты на 40 тысяч рублей (на путешествия), на 30 тысяч (на покупку техники) и до 3 тысяч рублей (на покупки у партнеров розыгрыша).

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56 комментариев

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Максим Новиков
Невыдуманные истории о которых невозможно молчать
+69
-2
+67
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Антон Панарин
Ответ Tigo_Volchara93
Фу Дешевая реклама, а « который очень нужен сейчас» прям 🤮🤮 Думаю все более менее адекватные люди практически не смотрят телек в РФ
Телек очень нужен сейчас, чтобы смотреть футбол дома без фан айди, очевидно же))
+47
0
+47
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Tigo_Volchara93
Фу
Дешевая реклама, а « который очень нужен сейчас» прям 🤮🤮
Думаю все более менее адекватные люди практически не смотрят телек в РФ
+50
-9
+41
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m1t9
вы там перед новостью в списке добавьте тег "реклама"
+34
-1
+33
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savik-A.M.
«Куплю жене сапоги» и «я не халявщик, я партнер!»
+31
-1
+30
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Фарид Харисов
Телевизор как раз не очень нужен сейчас.
Только как монитор или средство просмотра YouTube и прочих интернет ресурсов.

И это я не про сильнейшую пропаганду, которая оттуда идёт — даже развлекательный контент скатился в полный ноль, ничего занятного там не нахожу сколько не листаю каналы. Максимум старые выпуски зарекомендовавших себя программ.
+26
-6
+20
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SadButTrue
Ответ savik-A.M.
«Куплю жене сапоги» и «я не халявщик, я партнер!»
"Ну вот я и в Хопре!" - добавила Анна
+11
0
+11
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Romeo Yankovich
мужика в Украину контрактником отправь, то ещё, кроме телевизора, будет вдобавок и стиралка с унитазом. и побрякушек на конечности ещё мешочек по СДЭКу отправит
+12
-1
+11
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МТБ
Ответ Игорь Новиков
Сейчас ТВ - самая бесполезная вещь.
Не согласен. Купил себе в 21 году лыжы на 55 дюймов, ну олед и вот это всё. Фильмы смотреть хорошо, играть с дивану хорошо. Хороший, большой экран хорош
+9
-1
+8
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liverpoolart
Куплю телевизор чтобы смотреть футбол на нем а не ходить с фанайди
+8
-1
+7
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Илья Храбров
По поводу комментариев, что "тв не нужон", сейчас адекватные люди его используют как большой экран в гостиной для контента, а не для просмотра федеральных телеканалов
п.с. футбольные каналы - исключение, это святое:)
+7
-1
+6
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Денис Бояров
Ну ладно вам, может она имела ввиду, что купит телевизор, чтобы не ходить на стадион и смотреть матчи дома. Единичное нарушение бойкота ради его же стратегического успеха, так сказать
+6
0
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МатчТВ ты не прав
прожектор перестройки перезагрузка
+7
-2
+5
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juki_puki
- Это правда что вы машину в лотерею выиграли?
- Правда. Только не машину, а квартиру. И не в лотерею, а в покер. И не выиграл, а проиграл.
+5
0
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Фарид Харисов
Ответ ss_podonok
привет. лови минус)
привет бро! как дела?
+5
0
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Будет смотреть матч ТВ и Россию 1
+6
-2
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Игорь Новиков
Сейчас ТВ - самая бесполезная вещь.
+6
-3
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Michael Boldyrev
Новость из телевизора.
+3
0
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МТБ
Ответ Romeo Yankovich
мужика в Украину контрактником отправь, то ещё, кроме телевизора, будет вдобавок и стиралка с унитазом. и побрякушек на конечности ещё мешочек по СДЭКу отправит
Не, стиралки с унитазом уже не будет
+3
0
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Don_Krebs
Телевизор - самая бессмысленная трата денег в России-2023.
+3
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Rocco777
Ответ ss_podonok
привет. лови минус)
лови лови дорогой
+2
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МТБ
Правильно, таким только телевизор и нужен, без дозы уже никак
+2
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Maxon SM
А Лёня Голубков будет? ))
" - Все на стадион, ты не болельщик, ты партнёр! Приобретай МММуйди !"
+2
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catcher69
21й век на дворе а человек испытывает восторг и радость от возможности купить ящик...
рукалицо.жпг
+1
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Бедякович
Ответ МатчТВ ты не прав
прожектор перестройки перезагрузка
сотрудники гб одобряют кгб
+2
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