Гогниев заменил Глушакова на 35-й минуте матча с «Динамо» и крикнул: «Домой, #####!» Хавбек сразу убежал в раздевалку

заменен в первом тайме матча 15-го тура Мир между «Химками» и .

Тренер Спартак Гогниев заменил 35-летнего капитана команды на 21-летнего хавбека . Это случилось на 35-й минуте игры.

Сразу после замены Глушаков убежал в раздевалку. Гогниев, глядя в сторону тоннеля, в который убежал хавбек, крикнул: «Домой, #####! Домой, #####!»

Комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов сказал, что перед заменой Гогниев трижды показал Глушакову сразу идти в раздевалку.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Химками» и «Динамо» (0:2, первый тайм).