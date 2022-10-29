Гогниев заменил Глушакова на 35-й минуте матча с «Динамо» и крикнул: «Домой, #####!» Хавбек сразу убежал в раздевалку
Денис Глушаков заменен в первом тайме матча 15-го тура Мир РПЛ между «Химками» и «Динамо».
Тренер Спартак Гогниев заменил 35-летнего капитана команды на 21-летнего хавбека Данила Казанцева. Это случилось на 35-й минуте игры.
Сразу после замены Глушаков убежал в раздевалку. Гогниев, глядя в сторону тоннеля, в который убежал хавбек, крикнул: «Домой, #####! Домой, #####!»
Комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов сказал, что перед заменой Гогниев трижды показал Глушакову сразу идти в раздевалку.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Химками» и «Динамо» (0:2, первый тайм).
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