Карпин об xG и другой статистике: «Что дают эти цифры? Вообще не понимаю. Я не в курсе, что такое вот эти «ппда», «пбп», «пгт», «пкх»
Валерий Карпин рассказал, что не понимает, для чего нужна продвинутая статистика.
На эту тему главный тренер сборной России и «Ростова» высказался в разговоре с Леонидом Слуцким в эфире шоу «Коммент.Тренер».
– Когда я готовился к интервью, меня завалили огромным количеством статистики по «Ростову». Все ваши PPDA, xG, xG ассисты и так далее. И ты знаешь, что в современном мире аналитики считают: все, мы механизировали процесс. То есть делаем анализ, потом эти куски вставляем, работаем, и главный тренер уже не так важен, как та аналитическая подоплека, которая есть. Как ты вообще относишься к аналитике, к цифрам, к их работе, к их влиянию на игру и так далее? Понятно, что современный мир – я по гаджету задаю вопросы. Современный мир меняет все. Для меня это как переход от кнопочного телефона к айфону, но содержание разговора гораздо важнее, – сказал Слуцкий.
– Честно говорю, вот эти «ппда», «пбп», «пгт», «пкх» – вот я вообще не в курсе, что это такое. Честно, клянусь. Да, статистика, данные.
Я попытался [разобраться]. «По созданным моментам, которые якобы что-то там должны завершиться», какие-то там «несозданные»…
Для меня созданный момент может быть вообще абсолютно другим, не тем, который считают аналитики. Мы вышли из обороны, от ворот шли и дошли – для них это не момент, для меня – момент предголевой.
– Ну или я тебе приведу пример: xG фиксирует удары. А если тебе покатили на пустые ворота, а ты просто промахнулся мимо мяча, то он тебе даже не зафиксирует голевой момент, потому что не было удара.
– Я именно про это и говорю. Чернов подал, а Комличенко по мячу не попал – нога у него улетела туда (показывает на небо). Это голевейший момент, а его даже не засчитали.
Или там «интенсивность прессинга». Если мы даже просто выдвигаемся, а не бежим прессинговать, а соперник дубасит его [туда] – у нас, значит, прессинга нет?
Или «команда много подбирает» или «команда мало подбирает». Команда мало подбирает, потому что владеет 80% времени. Владея мячом, подбирать не надо. Конечно, она будет последняя по подборам. А другая команда, которая бегает без мяча или дубасит его туда и бежит на подбор, будет подбирать больше.
Что дают эти цифры? Я вообще не понимаю. Я очень выборочно отношусь к этим цифрам, – сказал Карпин.
Как xG захватывает мир футбольной статистики
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
А что лучше: создать 3 момента и реализовать их все или создать 20,а реализовать только один? У кого из этих двух команд xG будет выше и какая команда выиграет матч?
Любому адекватному тренеру нужно знать и понимать где твои сильные и слабые стороны, особенно на дистанции !!
Именно статистика дает лучшее понимание этого!
посмотри фильм ...Человек, который изменил всё, там все отлично показано ,даже такие люди как ты легко смогут понять как важна данная статистика в современном спорте
Я вот тоже не сторонник чтобы данные продвинутой статистики имели первостепенное значение для тренеров, но как минимум их надо знать и учитывать...уж точно они могут быть полезны для оценки различных аспектов игры.
А вот Георгиевич совсем не то говорит про подборы при 80 процентах владения - пока команда владеет мячом без потерь, то этих самых подборов нет ни у кого , в том числе и обороняющейся команды. Так что вывод , что команды меньше владеющие мячом набирают больше подборов - это бред с точностью до наоборот.Много владеяющая команда всегда будет иметь некоторое преимущество по количеству игроков на подборе.
Так играла много лет Бавария при разных тренерах так местами играл Реал при Зидане. Барса и Сити тоже имели/имеют преимущество по этому компоненту ( правда немного по другим причинам).
Тут есть простая закономерность, если команда давит и вжимает владением соперника в штрафную, то игроков у владеющих ,тупо ,будет больше на подборе мяча в случае заброса/прострела/навеса в штрафную...так обороняющиеся игроки будут стараться иметь численное преимущество над соперником внутри своей штрафной, для больших шансов на предотвращения голевых моментов у атакующих
Все это выдумали жулики
Ожидаемые голы, ахаха