Карпин об xG и другой статистике: «Что дают эти цифры? Вообще не понимаю. Я не в курсе, что такое вот эти «ппда», «пбп», «пгт», «пкх»

рассказал, что не понимает, для чего нужна продвинутая статистика.

На эту тему главный тренер сборной России и « » высказался в разговоре с Леонидом Слуцким в эфире шоу «Коммент.Тренер».

– Когда я готовился к интервью, меня завалили огромным количеством статистики по «Ростову». Все ваши PPDA, xG, xG ассисты и так далее. И ты знаешь, что в современном мире аналитики считают: все, мы механизировали процесс. То есть делаем анализ, потом эти куски вставляем, работаем, и главный тренер уже не так важен, как та аналитическая подоплека, которая есть. Как ты вообще относишься к аналитике, к цифрам, к их работе, к их влиянию на игру и так далее? Понятно, что современный мир – я по гаджету задаю вопросы. Современный мир меняет все. Для меня это как переход от кнопочного телефона к айфону, но содержание разговора гораздо важнее, – сказал Слуцкий.

– Честно говорю, вот эти «ппда», «пбп», «пгт», «пкх» – вот я вообще не в курсе, что это такое. Честно, клянусь. Да, статистика, данные.

Я попытался [разобраться]. «По созданным моментам, которые якобы что-то там должны завершиться», какие-то там «несозданные»…

Для меня созданный момент может быть вообще абсолютно другим, не тем, который считают аналитики. Мы вышли из обороны, от ворот шли и дошли – для них это не момент, для меня – момент предголевой.

– Ну или я тебе приведу пример: xG фиксирует удары. А если тебе покатили на пустые ворота, а ты просто промахнулся мимо мяча, то он тебе даже не зафиксирует голевой момент, потому что не было удара.

– Я именно про это и говорю. Чернов подал, а Комличенко по мячу не попал – нога у него улетела туда (показывает на небо). Это голевейший момент, а его даже не засчитали.

Или там «интенсивность прессинга». Если мы даже просто выдвигаемся, а не бежим прессинговать, а соперник дубасит его [туда] – у нас, значит, прессинга нет?

Или «команда много подбирает» или «команда мало подбирает». Команда мало подбирает, потому что владеет 80% времени. Владея мячом, подбирать не надо. Конечно, она будет последняя по подборам. А другая команда, которая бегает без мяча или дубасит его туда и бежит на подбор, будет подбирать больше.

Что дают эти цифры? Я вообще не понимаю. Я очень выборочно отношусь к этим цифрам, – сказал Карпин.

Как xG захватывает мир футбольной статистики

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!