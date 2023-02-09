Карпин об xG и другой статистике: «Что дают эти цифры? Вообще не понимаю. Я не в курсе, что такое вот эти «ппда», «пбп», «пгт», «пкх»

Теги Ростов Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Футбол

Валерий Карпин рассказал, что не понимает, для чего нужна продвинутая статистика.

На эту тему главный тренер сборной России и «Ростова» высказался в разговоре с Леонидом Слуцким в эфире шоу «Коммент.Тренер».

– Когда я готовился к интервью, меня завалили огромным количеством статистики по «Ростову». Все ваши PPDA, xG, xG ассисты и так далее. И ты знаешь, что в современном мире аналитики считают: все, мы механизировали процесс. То есть делаем анализ, потом эти куски вставляем, работаем, и главный тренер уже не так важен, как та аналитическая подоплека, которая есть. Как ты вообще относишься к аналитике, к цифрам, к их работе, к их влиянию на игру и так далее? Понятно, что современный мир – я по гаджету задаю вопросы. Современный мир меняет все. Для меня это как переход от кнопочного телефона к айфону, но содержание разговора гораздо важнее, – сказал Слуцкий.

– Честно говорю, вот эти «ппда», «пбп», «пгт», «пкх» – вот я вообще не в курсе, что это такое. Честно, клянусь. Да, статистика, данные.

Я попытался [разобраться]. «По созданным моментам, которые якобы что-то там должны завершиться», какие-то там «несозданные»…

Для меня созданный момент может быть вообще абсолютно другим, не тем, который считают аналитики. Мы вышли из обороны, от ворот шли и дошли – для них это не момент, для меня – момент предголевой.

– Ну или я тебе приведу пример: xG фиксирует удары. А если тебе покатили на пустые ворота, а ты просто промахнулся мимо мяча, то он тебе даже не зафиксирует голевой момент, потому что не было удара.

– Я именно про это и говорю. Чернов подал, а Комличенко по мячу не попал – нога у него улетела туда (показывает на небо). Это голевейший момент, а его даже не засчитали.

Или там «интенсивность прессинга». Если мы даже просто выдвигаемся, а не бежим прессинговать, а соперник дубасит его [туда] – у нас, значит, прессинга нет?

Или «команда много подбирает» или «команда мало подбирает». Команда мало подбирает, потому что владеет 80% времени. Владея мячом, подбирать не надо. Конечно, она будет последняя по подборам. А другая команда, которая бегает без мяча или дубасит его туда и бежит на подбор, будет подбирать больше.

Что дают эти цифры? Я вообще не понимаю. Я очень выборочно отношусь к этим цифрам, – сказал Карпин.

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58 комментариев

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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Caniball
Валера, я тебе сейчас объясню. По созданным голевым моментам твоя команда находится на 7-ом месте. По разнице созданных своих и допущенных противником на 8-9 месте. По ожидаемым очкам - тоже в районе 7-8 места. А это значит команда перебрав очков и если не улучшится игра, то будет ожидаемое движение вниз по таблице.
Ключевое слово "если"?
А что лучше: создать 3 момента и реализовать их все или создать 20,а реализовать только один? У кого из этих двух команд xG будет выше и какая команда выиграет матч?
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Michael Boldyrev
Ответ ZamoRano
Карпин все по делу говорит, меня особенно умиляет, что главные эксперты по иксджи в принципе не имеют математического образования и только спустя семь лет графомании узнали о существовании скользящего среднего. А вы представляете, что будет, если они ещё и о случайных блужданиях узнают или о том, что существует не только распределение Гаусса? Шок!
А вас не умиляет критика статистического подхода, основанная на разборе одного частного (и маловероятного, кстати) случая?
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atomio
Ответ Ебздрогыч
ББПЕ!
Валера Сюткин зашел в чат
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Juriy_FCZ
Поэтому нихрена и не выиграл ещё за тренерскую карьеру, раз ничего не знаешь)
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Guillermo
Ответ Михаил Стентор
Ерунда это все, конечно. Именно Поэтому в топ командах эти метрики используются, ведь мир не стоит на месте.
С другой стороны там есть группа аналитиков, которые в этом и ковыряются, а потом выводы выкладывают главному. Нужно ли главному тренеру в них разбираться?
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anastasia Krugova
Ответ Давид Agabekyan
Да и куча аналитиков в Сити чисто по приколу. Шейхам просто деньги девать некуда
Шейхам может и некуда девать денег ))))Но Пеп застегнутый на футболе , он фанатично подходит к делу ...твой комментарий очень глупый
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Alex_msk
Главному тренеру и не обязательно это все знать. Наверняка в больших клубах есть человек, который занимается статистикой, а родом просто расшифровывает показатели
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Сергей Галынский
Зато знаю такой буквенный набор,как ёпт
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Daaannn1k
Хочу вам сказать что эти данные реально очень помогают и многие, если не все, тренеры (особенно из топ-5 лиг) используют эти данные при подготовке к матчу. Я работал в этой сфере 8 лет и с каждым годом, спрос на такие данные только рос (особенно из Бундеслиги и Сериа А)
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Guillermo
Конечно они имеют смысл, но только как часть целого комплекса подготовки: физика, психология, стратегия и много всего. А когда статистику ставят фундаментом, то это как раз адекватную картину и не даст
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Давид Agabekyan
Ответ anastasia Krugova
ты смешной )))условный Гвардиола даже на тв делал разбор ,учитывая данные статистики !! Любому адекватному тренеру нужно знать и понимать где твои сильные и слабые стороны, особенно на дистанции !! Именно статистика дает лучшее понимание этого! посмотри фильм ...Человек, который изменил всё, там все отлично показано ,даже такие люди как ты легко смогут понять как важна данная статистика в современном спорте
Да и куча аналитиков в Сити чисто по приколу. Шейхам просто деньги девать некуда
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Василий Леонов
ждём изобличающий лонгрид от Лукомского
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ЕгориЙ
Ответ HoratioH
Карпин не разбирается в статистике, но при этом тренирует Ростов и сборную России. Лукомский разбирается в статистике, но при этом вершина его карьеры — строчить статейки для спорца. Так ли уж нужно разбираться в продвинутой статистике?
Речь не об этом вовсе. А о том, что у каждого есть свои интересы и области где он как специалист силён. И на основании этого готов дискутировать о своих взглядах. Лукомский вряд ли пройдет мимо подобной темы, только и всего.
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Aleksandr Danilov
Люди в 1930ых: телевизор? Зачем нам это, мы и книги можем почитать
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sancho81
Не,ну в чем-то он прав ТОЛЬКО на эти метрики нельзя, но использовать их с головой современный тренер обязан.
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Давид Agabekyan
Ответ Юрий Кечко
9-0 с Сан-Марино тебя не устроило?((
Тогда тренером был Черчесов
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Давид Agabekyan
Ответ HoratioH
Карпин не разбирается в статистике, но при этом тренирует Ростов и сборную России. Лукомский разбирается в статистике, но при этом вершина его карьеры — строчить статейки для спорца. Так ли уж нужно разбираться в продвинутой статистике?
Пеп разбирается в статистике и он один из лучших тренеров мира. Карпин не разбирается в статистике и тренирует Ростов. Так ли уж нужно разбираться в продвинутой статистике?
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anastasia Krugova
Ответ трахтенберг месть коней
Ну конечно. У вас ведь есть точные данные, что условные Анчелотти, Клопп и Гвардиола не относятся к этим данным точно так же, как Валера
ты смешной )))условный Гвардиола даже на тв делал разбор ,учитывая данные статистики !!
Любому адекватному тренеру нужно знать и понимать где твои сильные и слабые стороны, особенно на дистанции !!
Именно статистика дает лучшее понимание этого!
посмотри фильм ...Человек, который изменил всё, там все отлично показано ,даже такие люди как ты легко смогут понять как важна данная статистика в современном спорте
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pelod
вот епт, хз, чзх и пнх - другое дело, - добавил Карпин.
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Леван Мкртчян
Ответ Jaxongir Shodiev
Если бы Усптый такое сказал, то его бы тут потопили. Но это ж Валерка. Все верят
А чему там верить-то?
Я вот тоже не сторонник чтобы данные продвинутой статистики имели первостепенное значение для тренеров, но как минимум их надо знать и учитывать...уж точно они могут быть полезны для оценки различных аспектов игры.
А вот Георгиевич совсем не то говорит про подборы при 80 процентах владения - пока команда владеет мячом без потерь, то этих самых подборов нет ни у кого , в том числе и обороняющейся команды. Так что вывод , что команды меньше владеющие мячом набирают больше подборов - это бред с точностью до наоборот.Много владеяющая команда всегда будет иметь некоторое преимущество по количеству игроков на подборе.
Так играла много лет Бавария при разных тренерах так местами играл Реал при Зидане. Барса и Сити тоже имели/имеют преимущество по этому компоненту ( правда немного по другим причинам).
Тут есть простая закономерность, если команда давит и вжимает владением соперника в штрафную, то игроков у владеющих ,тупо ,будет больше на подборе мяча в случае заброса/прострела/навеса в штрафную...так обороняющиеся игроки будут стараться иметь численное преимущество над соперником внутри своей штрафной, для больших шансов на предотвращения голевых моментов у атакующих
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Владимир Молявин
Для каждого тренера продвинутая статистика своя.
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ZamoRano
Карпин все по делу говорит, меня особенно умиляет, что главные эксперты по иксджи в принципе не имеют математического образования и только спустя семь лет графомании узнали о существовании скользящего среднего. А вы представляете, что будет, если они ещё и о случайных блужданиях узнают или о том, что существует не только распределение Гаусса? Шок!
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+3
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La Crosse Bobcats
возможно поэтому у него к 54 годам 0 титулов в тренерской карьере. но это не точно.
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Wiley Fox
Тут физрук прав

Все это выдумали жулики

Ожидаемые голы, ахаха
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Дмитрий Милов
ну и чё ваш xG?...хххрр тьфу
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