«Зенит» способен выиграть ЛЧ. Российский клуб выиграет в ближайшие пару лет, думаю». Адебайор об РПЛ

Теги Зенит Эммануэль Адебайор премьер-лига Россия премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Футбол

Эммануэль Адебайор считает, что российский клуб способен выиграть Лигу чемпионов.

«Я считаю, что «Зенит» способен выиграть Лигу чемпионов. Думаю, российский клуб в ближайшие пару лет выиграет этот титул. Все, что для этого требуется, – концентрация, вера в себя, ежедневная работа.

Не существует ничего невозможного – если вы хотите чего-то достичь и будете работать, вы это получите», – сказал бывший нападающий «Арсенала».

Напомним, что российские клубы в данный момент отстранены от участия в еврокубках.

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171 комментарий

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Dinamik1
То ли обкурился то ли больше не наливать.
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Аскар Мустафин
уважаемый, очень хороший бывший игрок, знающий футбол из низов , а вы, которые с маленькой буквы, пишете такое..., которые смотрите футбол лёжа, с кружкой пива в левой, а в правой кошку гладить...грош вам цена, ещё раз с маленькой буквы, извините, пока ещё не плюю в вашу сторону. Человек, соображающий в своей, пусть и бывшей профессии, говорит, что думает, и говорит это в слух, что мы своими ушами слышим. И давайте, прислушиваться, хоть немного к другим мнениям, и умничать , таким образом, не стоит, таким образом вы, с маленькой, ну меньше нету просто, себя и ставите ниже, как говорят...плинтуса....дуболомом, или как ещё проще ну неучем, что ли...
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Omega-3
И что это было?
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A.R.F.
Всё вкусное и вечеринка вкусная
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Flavius
Разве что Лигу Чемпионов россии, Беларуси, и Эритреи
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gukmamop
Ответ Михаил Хромаков
хорошо если так, а то вообще Аршавина вспомнит)
А ценители вспомнят: we have Arshavin, fu*k Adebayor
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-DF-
Ну если нанести 15 точечных ядерных ударов по определенным футбольным базам, то почему бы и нет ))
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papa buba diop
У чувака в платежке большой долг по газу. Думаю, теперь спишут.
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rooney1990
Для начала Зенит должен вообще играть в Еврокубках. А после этого можно будет уже такие глупости говорить.
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svas17
Классный сарказм получился.
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Аскар Мустафин
Ответ леонардий
Был при Спалетти такой игрок у зенита Алессандро Розина, тоже лысый кстати)
вы, что ... все такие охреневшие
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evil
По хорошему, зенит должен быть расформирован в ближайшие пару лет
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elena
Ответ Александр Володин
Да, Адэбаёр дело говорит: если бы "Зенит" в этом сезоне участвовал в ЛЧ, то финал был бы реален. Все европейские гранды в кризисе
В Зените то в курсе?
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Гекдениз Кардениз
Черный юмор?)
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Geronimo Good
Ответ Мария Голденштерн
Почему? Всегда интересно кто сильней нефть или газ?) Пока лидирует нефть.
И раньше в стране была куда тратить деньги помимо газового пузыря, а уже теперь так и подавно.
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Chernoy
Может поэтому так мало чёрных тренеров
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Çary
Ответ Amsterdam
Я не понял, а что интервьюер в этот момент ему колол такого?
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Валерий Питерский
Ответ Иван Лапин
А что вы скажете, когда Зенит выиграет ЛЧ через 2 года? Снова переобуваться будем?
Ваня, не будет ЛЧ через два года, к сожалению.
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Иван Лапин
А что вы скажете, когда Зенит выиграет ЛЧ через 2 года? Снова переобуваться будем?
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Çary
Ответ Вечно в бане
Тут два варианта: 1) Адебайор поспорил с Ари, кто съест больше кокса 2) Адебайор про азиатскую ЛЧ
🤣🤣🤣,++++
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Валерий Питерский
Ответ dimitrii36
наверное - енто когда носки меняешь слева - направо, справа - налево
Нет. Это лишь мысли вслух.
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Çary
Ответ Pol Belov
мне интересно - какой же вопрос задал журналист, какого издания притворился журналистом и что Адебайор подразумевает под "Зенитом"?? может он решил что речь идет об Украине?
👍👏😂
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Моё Моя
Парень не в курсе?
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Forza
Думаю, российский клуб в ближайшие пару лет выиграет этот титул. Все, что для этого требуется, – концентрация, вера в себя, ежедневная работа.(с)

Там наверняка ещё что-то про тяжёлые наркотики должно быть. Зачем вырезали?
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FNT
У него и у Ари по ходу дела контракт на то, чтобы нести подобный бред. Зато удобно: если кто-то начинает ссылаться на политические заявы Адебайора (а они в том же духе), можно сразу скидывать ссылку вот на это. Чтобы было понятно, о каком уровне адекватности идет речь.
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