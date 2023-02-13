«Зенит» способен выиграть ЛЧ. Российский клуб выиграет в ближайшие пару лет, думаю». Адебайор об РПЛ
Эммануэль Адебайор считает, что российский клуб способен выиграть Лигу чемпионов.
«Я считаю, что «Зенит» способен выиграть Лигу чемпионов. Думаю, российский клуб в ближайшие пару лет выиграет этот титул. Все, что для этого требуется, – концентрация, вера в себя, ежедневная работа.
Не существует ничего невозможного – если вы хотите чего-то достичь и будете работать, вы это получите», – сказал бывший нападающий «Арсенала».
Напомним, что российские клубы в данный момент отстранены от участия в еврокубках.
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