считает, что российский клуб способен выиграть Лигу чемпионов.

«Я считаю, что « » способен выиграть Лигу чемпионов. Думаю, российский клуб в ближайшие пару лет выиграет этот титул. Все, что для этого требуется, – концентрация, вера в себя, ежедневная работа.

Не существует ничего невозможного – если вы хотите чего-то достичь и будете работать, вы это получите», – сказал бывший нападающий « ».

Напомним, что российские клубы в данный момент отстранены от участия в еврокубках.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!