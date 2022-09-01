Болельщика «Ростова» за проход без Fan ID на матч с ЦСКА оштрафовали на 10 тысяч рублей

Болельщика «Ростова» оштрафовали на 10 тысяч рублей за проход на стадион без Fan ID.

Инцидент произошел на матче «Ростов» – ЦСКА (0:0), который состоялся в рамках 7-го тура Мир . Болельщик из Новочеркасска без Fan ID перелез через ограждение «Ростов Арены», пишет 1rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Свой путь болельщик снимал на камеру, в одной руке держа желто-синий флаг, а в другой – телефон. Пройдя через турникет, молодой человек проник на трибуну, а уже во время матча он кинул бутылку в зрителей, которые сидели впереди него.

После всего этого парень был задержан и доставлен в отдел полиции. Кировский районный суд за незаконное проникновение на стадион и грубое нарушение правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях назначил ему административное наказание и штраф в 10 тысяч рублей. Болельщик не сможет посещать спортивные мероприятия в течение года.

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