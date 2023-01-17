«Бешикташ» предложил 1,2 млн евро за Баринова. «Локомотив» настаивает на 15 млн («Матч ТВ»)
«Бешикташ» сделал «Локомотиву» первое официальное предложение по трансферу Дмитрия Баринова.
Турецкий клуб предложил за опорника сборной России 1,2 млн евро, сообщает «Матч ТВ».
В ближайшее время в московском клубе ожидают увеличения суммы до 3 миллионов, но вряд ли она устроит железнодорожников.
В «Локо» продолжают настаивать на 15 миллионах евро (сумма отступных Баринова), ссылаясь на важность игрока для команды.
Турки то умеют ценить товар.
Как это может быть, он же игрок какого то месяца? 🤣
аахахаха