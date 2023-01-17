«Бешикташ» предложил 1,2 млн евро за Баринова. «Локомотив» настаивает на 15 млн («Матч ТВ»)

« » сделал « иву» первое официальное предложение по трансферу .

Турецкий клуб предложил за опорника сборной России 1,2 млн евро, сообщает « ».

В ближайшее время в московском клубе ожидают увеличения суммы до 3 миллионов, но вряд ли она устроит железнодорожников.

В «Локо» продолжают настаивать на 15 миллионах евро (сумма отступных Баринова), ссылаясь на важность игрока для команды.