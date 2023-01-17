«Бешикташ» предложил 1,2 млн евро за Баринова. «Локомотив» настаивает на 15 млн («Матч ТВ»)

Теги Локомотив премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Дмитрий Баринов Матч ТВ Футбол

«Бешикташ» сделал «Локомотиву» первое официальное предложение по трансферу Дмитрия Баринова.

Турецкий клуб предложил за опорника сборной России 1,2 млн евро, сообщает «Матч ТВ».

В ближайшее время в московском клубе ожидают увеличения суммы до 3 миллионов, но вряд ли она устроит железнодорожников.

В «Локо» продолжают настаивать на 15 миллионах евро (сумма отступных Баринова), ссылаясь на важность игрока для команды.

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50 комментариев

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mj23.net
У Баринова зп около 1.5 млн. И турки вряд ли её повторят с таким подходом к трансферу. Останется в Локо.
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LLiriKK
15 лямов за Баринова? Они там уху ели? За него и предлагаемых 1.2 миллионов-то много, особенно если учесть его полнейшую профессиональную деградацию последних лет. Хотя, памятуя о том интервью, где он на полном серьезе говорил, что на меньшее, чем предложение от «Барселоны», он не согласится, сумасшествию его руководства с ним за компанию я не удивлен.
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Russian Horse
А сколько этот быдловатый брусок без паса из команды, борющейся за выживание, стоит по мнению комментаторов? 1.5-2 млн. адекватная цена.
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as009595@icloud.com
Ответ tyuiop tyuiop
Ну, 1.2 это мало Минимум 1.3
1.5 имел ввиду Локо), ошиблись на нолик
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4181
Хахахахахааа
Турки то умеют ценить товар.
Как это может быть, он же игрок какого то месяца? 🤣
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as009595@icloud.com
Ответ trasion17
Не знаю, что смешнее. 15 или 1.2))
Вторая сумма ближе к его уровню)
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Aleksandr Danilov
Сейчас Валенсия предложит 1.2млн и 3 пачки хамона и перехватить гения
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Anton S
Ответ trasion17
Не знаю, что смешнее. 15 или 1.2))
15
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cektor
хммм 1.2 или 15
аахахаха
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Григорий Звонов
Мистер "красная карточка" за 15 лямов...Хм.
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bogdan21101987@icloud.com
В итоге договорятся на 3 )
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poggrugrugr
Самая дорога покупка Бешикташа - это 8 мультов. Какие 15?)
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Михаил1970
1,2 млн. сразу и 13,8 бонус, если Бешикташ побелит в ЛЧ.
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Безымянный болельщик
Так наверное Леви может торговаться сам с собой)
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kk.abb
Ответ Ден Ден
Золотая середина - 8 млн. По нынешним ценам на рынке вполне достойная цена
Для кого достойная? Для Локо да. А так за футболиста после крестов, который играет в опорной зоне в команде, которая в обороне одна из худших в лиге 8 млн евро - огромная переплата. Больше 5 за него платить = провальный трансфер для покупателя. 3-4 ляма ему цена справедливая сейчас. Вот пару лет назад, до крестов, можно было бы заикаться про 8-10, сейчас нет.
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Варлампий Варлампий
Ответ kk.abb
Вы запятую пропустили. 1.5 его цена)
Локо надеется, что турки ошиблись с запятой и предлагают 12 а не 1,2
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Анатолий Magicbrain
15 миллионов за нынешнего Баринова возможны только в том, случае, если в нем найдут нефть!
+3
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kk.abb
Вы запятую пропустили. 1.5 его цена)
+1
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Бухгалтер2021
трансфермаркет оценивает его в 9 лямов откуда 16??
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Ценитель прекрасного
Пхахахахахахаххаха.
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Варлампий Варлампий
15 за такого мешка просто смех, а 1,2 - неуважение
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Marcus-light
Брали бы деньги. Через полгода придётся отдать за пачку вкладышей Турбо.
+2
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Василий Леонов
Типичный торг на восточном рынке
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Ксяоми Ноутов
Адекватная цена, может до двух сторгуются.
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avcgloronalduMU
Рыночная цена и цена внутрироссийская при лимите?
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