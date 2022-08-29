Юран – основной кандидат на пост тренера «Химок». Он покинул клуб 3 недели назад

Теги Химки премьер-лига Россия Сергей Юран Николай Писарев Чемпионат.com Футбол

Сергей Юран может вернуться на пост главного тренера «Химок».

Сообщалось, что в среду подмосковный клуб может уволить Николая Писарева с этой должности, а также сменить генерального директора.

По сведениям «Чемпионата», Юран является основным претендентом на должность, которую он покинул в первой половине августа. Под его руководством в текущем розыгрыше Мир РПЛ команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и один раз проиграла. После его увольнения у «Химок» 3 поражения с общим счетом 2:10.

«Вопрос возвращения Юрана прорабатывается руководством «Химок», – сообщил знакомый с ситуацией источник.

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