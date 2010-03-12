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    МПК допустил четырехкратную чемпионку Паралимпийских игр Лысову к Пхенчхану-2018

    Теги Паралимпийские игры МПК паралимпийская сборная России жен Михалина Лысова

    Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил к Играм-2018 четырехкратную чемпионку Паралимпийских игр Михалину Лысову, выступающую в лыжных гонках и биатлоне для слепых, а также спортсмена-ведущего Алексея Иванова. 

    26 февраля МПК опубликовал список приглашенных российских спортсменов, которые примут участие в Играх-2018, в который вошли 29 спортсменов и 5 спортсменов-ведущих. В свою очередь МПК продолжил рассматривать допуск 3 спортсменов. 

    Всего в состав российская делегации на Игры-2018 вошли 75 человек, 30 спортсменов и 6 спортсменов-ведущих.

    Паралимпийские игры пройдут с 8 по 18 марта. 

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