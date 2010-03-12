МПК допустил четырехкратную чемпионку Паралимпийских игр Лысову к Пхенчхану-2018

Международный паралимпийский комитет ( ) допустил к Играм-2018 четырехкратную чемпионку Паралимпийских игр Михалину Лысову, выступающую в лыжных гонках и биатлоне для слепых, а также спортсмена-ведущего Алексея Иванова.

26 февраля МПК опубликовал список приглашенных российских спортсменов, которые примут участие в Играх-2018, в который вошли 29 спортсменов и 5 спортсменов-ведущих. В свою очередь МПК продолжил рассматривать допуск 3 спортсменов.

Всего в состав российская делегации на вошли 75 человек, 30 спортсменов и 6 спортсменов-ведущих.

игры пройдут с 8 по 18 марта.