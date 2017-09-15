Глава комиссии спортсменов МОК: «Чистые российские спортсмены должны выступить в Пхенчхане-2018»
Глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Анджела Руджеро поделилась мнением насчет возможного отстранения сборной России от Олимпийских игр в Пхенчхане.
«Мы сейчас ждем результатов расследования. Худшее, что может случиться – если от соревнований будут отстранены абсолютно чистые спортсмены, вот почему это расследование так важно.
И с приближением Олимпийских игр в Пхенчхане мы все больше обращаем внимание на сроки, чтобы понимать перспективу.
Но в любом случае чистые спортсмены должны получить возможность соревноваться», – сказала Руджеро.
Ранее главы 17 антидопинговых агентств обратились к МОК с призывом отстранить Россию от Олимпиады-2018.
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