Глава комиссии спортсменов МОК: «Чистые российские спортсмены должны выступить в Пхенчхане-2018»

Глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Анджела Руджеро поделилась мнением насчет возможного отстранения сборной России от Олимпийских игр в Пхенчхане.

«Мы сейчас ждем результатов расследования. Худшее, что может случиться – если от соревнований будут отстранены абсолютно чистые спортсмены, вот почему это расследование так важно.

И с приближением Олимпийских игр в Пхенчхане мы все больше обращаем внимание на сроки, чтобы понимать перспективу.

Но в любом случае чистые спортсмены должны получить возможность соревноваться», – сказала Руджеро.

Ранее главы 17 антидопинговых агентств обратились к МОК с призывом отстранить Россию от Олимпиады-2018.