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    Президент Международной федерации лыжных видов извинился за слова о преследовании евреев

    Теги допинг сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) МОК сборная России сборная России жен FIS Пхенчхан-2018 Джанфранко Каспер

    Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Джанфранко Каспер извинился за сравнение отстранения сборной России от Игр-2018 с преследованием евреев в нацисткой Германии.

    «Это был неуместный и лишенный чувствительности комментарий. Я безгранично извиняюсь за любое оскорбление, которое нанес. Я очень сожалею», – говорится в заявлении Каспера, разосланном в СМИ.

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