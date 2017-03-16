Президент Международной федерации лыжных видов извинился за слова о преследовании евреев

Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Джанфранко Каспер извинился за сравнение отстранения сборной России от Игр-2018 с преследованием евреев в нацисткой Германии.

«Это был неуместный и лишенный чувствительности комментарий. Я безгранично извиняюсь за любое оскорбление, которое нанес. Я очень сожалею», – говорится в заявлении Каспера, разосланном в СМИ.