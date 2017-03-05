Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Сергей Устюгов: «Теперь у Легкова, Вылегжанина, Белова и Петухова есть медали ЧМ-2017. Не у меня. Они были для ребят»

    Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) Александр Легков Максим Вылегжанин Алексей Петухов Евгений Белов Сергей Устюгов

    Российский лыжник Сергей Устюгов пришел на пресс-конференцию после марафона чемпионата мира в Лахти, в котором выиграл серебро, без медали на шее.

    «Теперь у Легкова, Вылегжанина, Белова и Петухова есть медали. Не у меня. Они были для ребят», – пояснил Устюгов.

    Напомним, что Устюгов завоевал пять медалей на чемпионате мира в Лахти (два золота и три серебра).

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться