Российский лыжник Сергей Устюгов пришел на пресс-конференцию после марафона чемпионата мира в Лахти, в котором выиграл серебро, без медали на шее.

«Теперь у Легкова, Вылегжанина, Белова и Петухова есть медали. Не у меня. Они были для ребят», – пояснил Устюгов.

Напомним, что Устюгов завоевал пять медалей на чемпионате мира в Лахти (два золота и три серебра).