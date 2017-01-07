Норвежцы высказали недовольство действиями российских лыжников во время масс-старта на «Тур де Ски»

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус заявил, что рассчитывает на внимательную работу судейского жюри при рассмотрении эпизода, когда российские и норвежские лыжники боролись за бонусные секунды во время 15-километрового масс-старта на шестом этапе «Тур де Ски».

Перед вторым промежуточным спринтом Андрей Ларьков подрезал норвежца Мартина Йонсруда Сундбю, проехав по его лыжам.

«Я не видел картинки, но слышал какие-то сообщения о Ларькове. Рассчитываю, что жюри внимательно следит за происходящим», – сказал Лефсус.

В интервью FIS Сундбю также упомянул о происшествии, не придав, однако, ему особого значения и отметив хорошую командную работу как норвежской, так и российской сборной.

«У нас был небольшой диалог во время гонки. Кое-что было на грани, но мы вместе посмеялись над этим после гонки», – сказал Сундбю.

Отметим, что за свои действия Ларьков получил желтую карточку.