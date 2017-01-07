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    Норвежцы высказали недовольство действиями российских лыжников во время масс-старта на «Тур де Ски»

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии FIS Мартин Йонсруд Сундбю Видар Лефсус Андрей Ларьков

    Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус заявил, что рассчитывает на внимательную работу судейского жюри при рассмотрении эпизода, когда российские и норвежские лыжники боролись за бонусные секунды во время 15-километрового масс-старта на шестом этапе «Тур де Ски».

    Перед вторым промежуточным спринтом Андрей Ларьков подрезал норвежца Мартина Йонсруда Сундбю, проехав по его лыжам.

    «Я не видел картинки, но слышал какие-то сообщения о Ларькове. Рассчитываю, что жюри внимательно следит за происходящим», – сказал Лефсус.

    В интервью FIS Сундбю также упомянул о происшествии, не придав, однако, ему особого значения и отметив хорошую командную работу как норвежской, так и российской сборной.

    «У нас был небольшой диалог во время гонки. Кое-что было на грани, но мы вместе посмеялись над этим после гонки», – сказал Сундбю.

    Отметим, что за свои действия Ларьков получил желтую карточку.

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