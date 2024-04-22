Результаты Байкальского лыжного марафона 2024, прошедшего в Бурятии 19 и 20 апреля

Теги лыжные гонки Рауль Шакирзянов марафон Николай Болотов Алиса Жамбалова Андрей Феллер любительский спорт Календарь стартов Виктория Невьянцева Здоровье

19 и 20 апреля в селе Максимиха (Бурятия) состоялся Байкальский лыжный марафон. Лыжники соревновались на следующих дистанциях: 1,6 км (спринт), 10 км, 20 км, 30 км и 50 км. Детям были доступны дистанции 1, 3 и 5 км.

Марафон проводился по льду Баргузинского залива в акватории озера Байкал. Накануне старта лед на озере был проверен МЧС Бурятии, его толщина составляла около метра.

Победителем марафон стал лыжник Андрей Феллер (призер чемпионата России и чемпион Универсиады). Вторым прибежал Рауль Шакирзянов – многократный победитель стартов серии RussiaLoppet, третьим – чемпион России Николай Болотов.

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

  1. Андрей Феллер – 1:52:52
  2. Рауль Шакирзянов – 1:52:52
  3. Николай Болотов – 1:53:04

30 км, мужчины

  1. Андрей Спиридонов – 1:08:10
  2. Георгий Котов – 1:08:10
  3. Александр Дубинин – 1:08:11

30 км, женщины

  1. Виктория Невьянцева – 1:08:10
  2. Алиса Жамбалова – 1:08:11
  3. Лидия Федотова – 1:08:28

20 км, мужчины

  1. Егор Бузиков – 45:35
  2. Михаил Фоминых – 48:56
  3. Иван Юшко – 49:13

20 км, женщины

  1. Виктория Немова – 49:50
  2. Александра Жамбалова – 51:54
  3. Елизавета Пермякова – 51:55

10 км, мужчины

  1. Михаил Марков – 29:39
  2. Виталий Тутаев – 30:36
  3. Николай Коротич – 31:45

10 км, женщины

  1. Милана Трапезникова – 24:17
  2. Ульяна Файфер – 25:23
  3. Виктория Еремеева – 25:24

1,6 км, мужчины

  1. Андрей Феллер – 3:03
  2. Антон Дакич – 3:06
  3. Рауль Шакирзянов – 3:18

1,6 км, женщины

  1. Виктория Невьянцева – 3:22
  2. Алиса Жамбалова – 3:21
  3. Лида Федотова – 3:30

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaLoppet. Фотографии с марафона находятся на ЯндексДиске.

Байкальский лыжный марафон: 200 метров чистейшей воды под лыжней

 

 

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