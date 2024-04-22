Результаты Байкальского лыжного марафона 2024, прошедшего в Бурятии 19 и 20 апреля
19 и 20 апреля в селе Максимиха (Бурятия) состоялся Байкальский лыжный марафон. Лыжники соревновались на следующих дистанциях: 1,6 км (спринт), 10 км, 20 км, 30 км и 50 км. Детям были доступны дистанции 1, 3 и 5 км.
Марафон проводился по льду Баргузинского залива в акватории озера Байкал. Накануне старта лед на озере был проверен МЧС Бурятии, его толщина составляла около метра.
Победителем марафон стал лыжник Андрей Феллер (призер чемпионата России и чемпион Универсиады). Вторым прибежал Рауль Шакирзянов – многократный победитель стартов серии RussiaLoppet, третьим – чемпион России Николай Болотов.
Результаты победителей и призеров:
50 км, мужчины
- Андрей Феллер – 1:52:52
- Рауль Шакирзянов – 1:52:52
- Николай Болотов – 1:53:04
30 км, мужчины
- Андрей Спиридонов – 1:08:10
- Георгий Котов – 1:08:10
- Александр Дубинин – 1:08:11
30 км, женщины
- Виктория Невьянцева – 1:08:10
- Алиса Жамбалова – 1:08:11
- Лидия Федотова – 1:08:28
20 км, мужчины
- Егор Бузиков – 45:35
- Михаил Фоминых – 48:56
- Иван Юшко – 49:13
20 км, женщины
- Виктория Немова – 49:50
- Александра Жамбалова – 51:54
- Елизавета Пермякова – 51:55
10 км, мужчины
- Михаил Марков – 29:39
- Виталий Тутаев – 30:36
- Николай Коротич – 31:45
10 км, женщины
- Милана Трапезникова – 24:17
- Ульяна Файфер – 25:23
- Виктория Еремеева – 25:24
1,6 км, мужчины
- Андрей Феллер – 3:03
- Антон Дакич – 3:06
- Рауль Шакирзянов – 3:18
1,6 км, женщины
- Виктория Невьянцева – 3:22
- Алиса Жамбалова – 3:21
- Лида Федотова – 3:30
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaLoppet. Фотографии с марафона находятся на ЯндексДиске.
Байкальский лыжный марафон: 200 метров чистейшей воды под лыжней