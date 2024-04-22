Результаты Байкальского лыжного марафона 2024, прошедшего в Бурятии 19 и 20 апреля

19 и 20 апреля в селе Максимиха (Бурятия) состоялся Байкальский лыжный марафон. Лыжники соревновались на следующих дистанциях: 1,6 км (спринт), 10 км, 20 км, 30 км и 50 км. Детям были доступны дистанции 1, 3 и 5 км.

Марафон проводился по льду Баргузинского залива в акватории озера Байкал. Накануне старта лед на озере был проверен МЧС Бурятии, его толщина составляла около метра.

Победителем марафон стал лыжник Андрей Феллер (призер чемпионата России и чемпион Универсиады). Вторым прибежал Рауль Шакирзянов – многократный победитель стартов серии RussiaLoppet, третьим – чемпион России Николай Болотов.

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

Андрей Феллер – 1:52:52 Рауль Шакирзянов – 1:52:52 Николай Болотов – 1:53:04

30 км, мужчины

Андрей Спиридонов – 1:08:10 Георгий Котов – 1:08:10 Александр Дубинин – 1:08:11

30 км, женщины

20 км, мужчины

Егор Бузиков – 45:35 Михаил Фоминых – 48:56 Иван Юшко – 49:13

20 км, женщины

Виктория Немова – 49:50 Александра Жамбалова – 51:54 Елизавета Пермякова – 51:55

10 км, мужчины

Михаил Марков – 29:39 Виталий Тутаев – 30:36 Николай Коротич – 31:45

10 км, женщины

Милана Трапезникова – 24:17 Ульяна Файфер – 25:23 Виктория Еремеева – 25:24

1,6 км, мужчины

Андрей Феллер – 3:03 Антон Дакич – 3:06 Рауль Шакирзянов – 3:18

1,6 км, женщины

Виктория Невьянцева – 3:22 Алиса Жамбалова – 3:21 Лида Федотова – 3:30

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaLoppet. Фотографии с марафона находятся на ЯндексДиске.

Байкальский лыжный марафон: 200 метров чистейшей воды под лыжней