Йохауг о возобновлении карьеры: «Решение еще не принято. Я должна быть уверена на 120%»

Тереза Йохауг объяснила, почему еще не приняла решение о возобновлении карьеры.

Йохауг – 14-кратная чемпионка мира и 4-кратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам. Она объявляла об уходе из спорта в марте 2022 года, но позже заявила о желании выступить на чемпионате мира-2025 в Тронхейме.

«Посмотрим, выйду ли я на старт. Я стараюсь тренироваться столько, сколько могу. Нужно понять, хочу ли я пойти ва-банк из-за чемпионата мира.

Решение еще не принято. Многие думают, что оно уже есть, но я еще не определилась. Нильс Якоб (Хофф, муж лыжницы – Sports) чуть ли не ежедневно спрашивает, приняла ли я решение. Я считаю это очень сложным.

Действительно хочу решить и знаю, чего ждут люди и я сама. Это действительно круто и само по себе является вызовом.

Думаю, люди действительно хотят, чтобы я сделала ставку на ЧМ, и очень приятно, что они ждут моего возвращения на лыжню. Но я должна в глубине души почувствовать [желание вернуться] и быть уверена в этом на 120%», – сказала Йохауг.