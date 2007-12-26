Иван Скобрев: «Не верю, что все в допинг-скандале – это выдумки и фантазии Родченкова»

Бывший российский конькобежец Иван Скобрев считает, что во время Сочи-2014 были определенные нарушения антидопинговых правил со стороны России.

Напомним, что МОК пожизненно дисквалифицировал Скобрева за «участие в допинг-системе в Сочи-2014».

«Что-то неординарное в Сочи происходило, и это уже признали наши власти, были извинения со стороны руководителей. Плюс если бы вся правда была на нашей стороне, не было бы отставки ряда чиновников. Так зачем обманывать самих себя? Откуда-то ноги выросли. Я не верю, что все-все – это выдумки и фантазии Григория Родченкова.

– Ваше отношение к Родченкову?

– Все называют его дураком со странностями. Но Родченков точно не дурак хотя бы потому, что провернул столько всего. Кто еще смог бы это сделать? Повторюсь, мне кажется, что-то все-таки в Сочи происходило. Но совершенно точно – не в таких масштабах.

Обвинения Родченкова процентам по 80-90 спортсменов не просто беспочвенны, а абсурдны и нелепы. Взяли вот – обвинили Альберта Демченко. Ну, елки-палки, человек 30 лет провел в санях! Проехал, отдышался, перевел дух – и опять по новой. Какой тут, к черту, допинг? Это просто дикость.

Вот если есть потенциальные изменения в пробах – с этим нужно серьезно разбираться. Взвешенно и жестко. Но медальные списки, «список Дюшес» и прочие фамилии на бумажках и в файлах – это полнейший бред. Тем более все эти списки, как мы видим, при необходимости могут дописываться и пополняться.

– Комиссия Освальда убеждена, что спортсмены из этого списка знали о своей защищенности. Кроме вас и допинг-офицера хоть один человек знал номер вашей пробы?

– Еще доктора. Обычно мы отдаем им листочки с кодами. Теоретически, они могли бы куда-то об этом сообщать.

– Получается, допинг-пробы все-таки могли меняться без ведома спортсмена?

– Нет, все равно не понимаю, как это было бы возможно. Смотрите, ведь для того, чтобы мою пробу поменяли, я должен был предварительно сдать чистую мочу. И вот это без моего ведома сделать нельзя уже никак.

Сам я никогда ее никуда не сдавал. Только на допинг-контроле. Это факт. Такого, чтобы кто-то пришел и сказал: «Ваня, нам нужна твоя чистая моча», – никогда не было. Даже представить такую ситуацию тяжело. Это сразу бы вызвало вопросы, – рассказал Скобрев.

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