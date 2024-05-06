Журова о деле Валиевой: «Верховный суд Швейцарии специально затягивает процесс. Не верю, что они пересмотрят решение»

Светлана Журова указала на политический аспект в деле Камилы Валиевой.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации российской фигуристки на 4 года за допинг, срок отсчитывается с 25 декабря 2021-го. Позже Федеральный верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию на это решение.

«Верховный суд Швейцарии специально затягивает этот процесс и будет стараться это сделать максимально. Они изначально все затянули на два года, хотя такие дела рассматриваются в течении месяца.

Не верю, что они пересмотрят решение. Если бы не было политики, то возможность была бы. Но сейчас это невозможно. Еще золото командника надо будет забирать у американцев. Кто же это сделает?» – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Из-за дисквалификации Валиевой сборная России лишилась золота в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022 и переместилась на третье место.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

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