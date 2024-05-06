Журова о деле Валиевой: «Верховный суд Швейцарии специально затягивает процесс. Не верю, что они пересмотрят решение»

Теги сборная России допинг Светлана Журова женское катание Политика Камила Валиева Фигурное катание

Светлана Журова указала на политический аспект в деле Камилы Валиевой.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации российской фигуристки на 4 года за допинг, срок отсчитывается с 25 декабря 2021-го. Позже Федеральный верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию на это решение.

«Верховный суд Швейцарии специально затягивает этот процесс и будет стараться это сделать максимально. Они изначально все затянули на два года, хотя такие дела рассматриваются в течении месяца.

Не верю, что они пересмотрят решение. Если бы не было политики, то возможность была бы. Но сейчас это невозможно. Еще золото командника надо будет забирать у американцев. Кто же это сделает?» – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Из-за дисквалификации Валиевой сборная России лишилась золота в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022 и переместилась на третье место.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

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6 комментариев
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Учитывая творящийся там ужас и беспредел, скоро швейцарские семьи начнут переезжать в Россию
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Да все и так понятно без аппеляций... Ками давно закончена.. Квадратных у неё нет... Теперь будет лицом торговать по шоу и в проектах участвовать ну а потом в госдуму
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Ответ Bartez1986
Учитывая творящийся там ужас и беспредел, скоро швейцарские семьи начнут переезжать в Россию
точно
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