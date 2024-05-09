Журова об отказе лабораторий брать пробы с Игр дружбы: «Ожидаемо, ведь WADA не согласовывает эти турниры. Мы все равно будем проводить соревнования»

Светлана Журова предложила проверять в Китае допинг-пробы с Игр дружбы.

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) ранее заявили, что иностранные лаборатории отказываются принимать пробы, взятые на Играх дружбы и Играх БРИКС, которые пройдут в России.

– Это ожидаемо. Ведь Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не согласовывает эти турниры. Причем они будут говорить, что это мы не отправили пробы, хотя на самом деле они не хотят их анализировать.

Мы все равно будем проводить соревнования. Можем протестировать у себя, проанализировать пробы в своих лабораториях. Но там все равно это не засчитают.

Они же хотят надавить на спортсменов, чтобы они не ехали на Игры дружбы, потому что там не будет антидопингового контроля со стороны WADA. Игры БРИКС их так сильно не интересуют, а вот Игры дружбы их серьезно беспокоят.

– Кого‑то из спортсменов могут отпугнуть эти проблемы?

– Думаю, будет еще много угроз в нашу сторону. Они просто еще не все озвучивают. Кого‑то, наверное, отпугнет. Особенно если участие в Играх дружбы будет грозить дисквалификацией.

Но я что‑то не видела, чтобы WADA дисквалифицировало приехавших на Олимпиаду игроков НХЛ, где свой допинг‑контроль. В мире вообще много турниров, на которых WADA не тестирует спортсменов. Получается, опять двойные стандарты.

– Как думаете, найдется ли в мире лаборатория, которая рискнет и примет допинг‑пробы с Игр дружбы?

– Только если китайская. После истории с 23 китайскими пловцами, который оправдали, WADA же заявило, что доверяет китайскому антидопинговому агентству. Если они доверяют, давайте проверять наши пробы в Китае, – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

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