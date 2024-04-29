Сорокин о гендиректоре ISU Смите: «Он готов к компромиссам и мыслит не по шаблону. Он далек от политических страстей»

Алексей Сорокин назвал гендиректора ISU «готовым к компромиссам» человеком.

С 2023 года пост генерального директора Международного союза конькобежцев (ISU) занимает Колин Смит. В 2018-м он участвовал в организации чемпионата мира по футболу в России в качестве директора по проведению турниров Международной федерации футбола (ФИФА). Сорокин на тот момент возглавлял оргкомитет «Россия-18».

«Колин человек из большого спорта – и большого бизнеса в прошлом. Это важно, потому что сегодня спорт и бизнес очень связаны. Смит очень четкий и конкретный человек – он исключительно «про дело». При этом он готов к компромиссам и мыслит не по шаблону. У него нет неистовой косности и желания слепо следовать учебникам, которым уже лет тридцать.

Да, его можно назвать гибким менеджером, но в тех вопросах, которые принципиальны, – он стоит до конца. За соблюдениями требований ФИФА он следил неукоснительно. При этом он понимал, что каждый чемпионат мира особенный, и у нас не было никакого противостояния.

У нас сложились очень теплые взаимоотношения – не только деловые. Это не было сухим общением противоборствующих сторон, у нас была одна общая цель, и мы очень сплоченно работали.

Он далек от политических страстей, умеет отстраненно принимать решения, не давая эмоциям взять верх. Например, он безусловно любит футбол, при этом он не сумасшедший болельщик – и это здорово, потому что иначе это бы мешало работе.

На такой высокой должности должен работать беспристрастный профессионал, который не будет делать кому-то уступки, потому что болеет за конкретного футболиста», – рассказал Сорокин в комментарии для Sports.

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